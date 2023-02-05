Власти Ирана объявили о помиловании "десятков тысяч" заключённых

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи помиловал "десятки тысяч" заключённых, среди которых немало тех, кто был арестован в ходе недавних крупных антиправительственных выступлений. Информацию передали в воскресенье государственные медиа.

Отмечается, что на свободу отпускают тех, кому были предъявлены обвинения, связанные с безопасностью. "Помилованы будут те, кому не вменяется шпионаж на иностранные структуры, кто не обвиняется в прямых контактах с зарубежными агентами, в намеренном убийстве или нанесении вреда здоровью, повреждении и поджогах государственной собственности", - говорится в сообщении. Также подчёркивается, что акт помилования приурочен к очередной годовщине исламской революции 1979 года.

Протесты против властей вспыхнули в Иране в сентябре после смерти женщины, задержанной полицией нравов. 22-летняя Махса Амини была арестована за то, что якобы носила хиджаб или головной платок "ненадлежащим образом" - в нарушении строгого иранского дресс-кода для женщин.

Правительственные чиновники характеризуют проетстные акции, которые всё ещё продолжаются, как бунты, которые поддерживают некие силы за рубежом.

По данным правозащитных групп, за время массовых акций более 500 демонстрантов были убиты, включая 70 несовершеннолетних, около 20 тысяч человек заключили под стражу. Протесты по всей стране начали понемногу стихать после того, как стало известно о первых казнях через повешение.

В связи с указом Али Хаменеи замглавы судебной системы страны Садек Рахими пояснил, что те заключённые, которые имеют право на помилование, должны письменно заявить, что сожалеют о содеянном, иначе они останутся за решёткой, пишет в своей публикации "Би-би-си".