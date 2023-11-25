Движение ХАМАС освободило 20 заложников из Израиля

Движение ХАМАС, признанное террористическим большинством стран Запада, вечером в субботу передало 20 захваченных ранее в Израиле заложников международному Красному Кресту. В обмен Израиль освободит, по разным данным, 39 или 42 палестинцев, осуждённых за различные преступления.

Субботний обмен — второй в рамках заключённой ранее четырёхдневной гуманитарной сделки. Среди освобождённых заложников — 13 израильтян и семеро иностранцев. По предварительным данным, речь идёт о восьми детях и пятерых женщинах, все они были захвачены членами ХАМАС 7 октября, во время нападения на Израиль. Ранее сообщалось, что освобождены могут быть 14 израильтян.

Известно одно из имён обмениваемых сегодня заключённых, передаёт газета "Гаарец". Это Исраа Джабис, арестованная в 2015 году. В её машине взорвался газовый баллон, после того как она была остановлена полицией на Западном берегу реки Иордан. 31-летняя палестинка получила серьёзные травмы, как и один из задерживавших её полицейских.

Власти Израиля утверждали, что она направлялась в Израиль и планировала стать смертницей. Арабские источники называли случившееся результатом неисправности газового баллона и утверждали, что она везла его домой.

Обмен был запланирован на середину дня, но передача заложников была проведена только к 23 часам местного времени. К переговорам, помимо посредников из Катара и Египта, в субботу присоединился Белый дом и президент США Джо Байден, сообщила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриэнн Уотсон.

Всего при нападении на Израиль было захвачено около 240 заложников. Часть из них будет обменяна во время действия режима прекращения огня в секторе Газа, начавшего действовать в утром в пятницу. Посредничающие страны сообщают, что пытаются продлить перемирие на более длительный срок.