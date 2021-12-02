В Стокгольме началась встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова

В Стокгольме началась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Переговоры проходят на полях министерского заседания ОБСЕ.

Перед встречей главы внешнеполитических ведомств России и США обменялись рукопожатиями.

Накануне мероприятия Лавров сообщил, что планирует обсудить с американским коллегой ситуацию в Донбассе. В свою очередь Блинкен отметил, что намерен на встрече призвать Россию отвести войска от границы с Украиной.

В самом начале встречи Лавров подчеркнул, что Москва и Вашингтон будут искать баланс интересов. Министр высказал обеспокоенность продвижением НАТО на восток, так как оно, по его словам, затрагивает интересы национальной безопасности России.

Блинкен сказал, что встреча с главой российского МИДа — отличный шанс для честного разговора. Госсекретарь также сообщил, что хотел бы обсудить с Лавровым обстановку в зоне нагорно-карабахского конфликта. Помимо прочего, Блинкен планирует поднять вопрос об американцах Треворе Риде и Поле Уилане, которые отбывают наказание в российских колониях. По словам главы Госдепартамента, оба они осуждены несправедливо.

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