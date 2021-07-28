Джо Байден и Светлана Тихановская провели переговоры в Вашингтоне

Президент США Джо Байден сообщил о встрече в Белом доме с бывшим кандидатом в президенты Беларуси от оппозиции Светланой Тихановской.

Как следует из сообщения Байдена в Твиттере, переговоры прошли в среду утром. Американский лидер выразил поддержку усилиям по защите демократии и прав человека в Беларуси.

"Для меня было честью встретиться со Светланой Тихановской. Соединённые Штаты остаются с народом Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека", - говорится на странице Байдена в соцсети.

Информация о встрече появилась и в телеграм-канале Тихановской. "Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов белорусов был услышан", - подчеркнула одна из лидеров оппозиции. По её словам, она призвала Джо Байдена помочь сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии. "Белорусская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США – поддержать нас", - подчёркивает Тихановская.

Она рассказала, что её встреча с Байденом продолжалась 15 минут и была очень тёплой. "Я увидела человека, которому небезразлично, что происходит в Беларуси", - отметила экс-кандидат в президенты.

Ранее в июле в ходе визита в США Светлана Тихановская встретилась в Вашингтоне с госсекретарём Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд, советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и представителями белорусской диаспоры. В Госдепартаменте отмечали, что заверили Тихановскую в неизменности поддержки "демократических устремлений белорусского народа".

Соединённые Штаты наряду с Евросоюзом не признали итоги президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Белорусский ЦИК объявил их победителем Александра Лукашенко, который баллотировался на шестой срок подряд. В Минске и других городах начались массовые выступления против фальсификаций и с требованием отставки Лукашенко. Силовые структуры жестоко разгоняли протесты. Были арестованы тысячи людей, возбуждены десятки уголовных дел. Против Лукашенко и чиновников из его окружения введены международные санкции.