Джонсон: Германия желала Украине сдаться в случае нападения России

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что говорили представители Германии, Франции и Италии о возможности вторжения России в Украину. Американская разведка предупреждала о подготовке к войне с осени, однако до последнего момента многие мировые политики не верили в то, что она случится или будет долгой.
До начала войны в Украине Германия считала, "если оно произойдёт – это будет катастрофа, поэтому будет лучше, если всё закончится побыстрее, а Украина сдастся", – сказал Джонсон, объяснив такой подход "всевозможными вескими экономическими причинами".
Франция, по словам Джонсона, "до последнего момента отрицала" возможность нападения России. А правительство Италии, которое в то время возглавлял Марио Драги, однажды заявило, что не сможет поддержать позицию остальных стран из-за "огромной" зависимости от российских углеводородов.
Однако после вторжения России, подчеркнул Джонсон, все страны сплотились вокруг Украины и оказывают ей постоянную поддержку. "Все – немцы, французы, итальянцы – все, включая Джо Байдена, увидели, что вариантов просто нет. Потому что вы не смогли договориться с этим парнем", – сказал Джонсон, имея в виду президента России Владимира Путина. Джонсон отметил, что это был "ключевой момент".
19 января президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявлял, что войны не будет. "Всем нашим гражданам, особенно пожилым, нужно это понять. Выдохнуть и успокоиться", — заявил он тогда.
Через месяц, 22 февраля на встрече с президентом Эстонии в Киеве он выразил надежду, что войны не будет. Через несколько часов Путин объявил, что Россия признаёт независимость так называемых ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. При этом Путин подчеркнул, что не собирается отправлять туда войска "сейчас", а территориальные вопросы должны решаться в ходе переговоров. 24 февраля Россия вторглась в Украину.
- К середине ноября, по данным ООН, в результате боевых действий погибли 6557 мирных жителей, в том числе 408 детей. Эти данные могут быть неполными.
- Украинские власти расследуют многочисленные уголовные дела в отношении российских военных, обвиняя их в преступлениях против гражданского населения. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
- По подсчётам аналитического центра KSE Institute при Киевской школе экономики, к сентябрю из-за войны в Украине повреждено более 136 тысяч жилых домов, более 188 тысяч личных автомобилей, 1270 школ, 786 детских садов, 978 медучреждений, 775 культурных объектов. Общий ущерб оценивается в 127 миллиардов долларов.
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