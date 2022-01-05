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Археология

Эпидемия недоверия. Эфир в 18:05

Научный руководитель Левада-центра Лев Гудов – о том, почему россияне никому не верят

Рекордная смертность от ковида в России и провал кампании по вакцинации обнаружили еще одну национальную болезнь – отсутствие доверия. В пандемии Россия предстает как раздробленное, атомизированное общество, не способное к солидарности и сочувствию. Индивиды не доверяют другим людям, власти, медиа, статистике, врачам. В чем причина эпидемии недоверия, и есть ли от нее вакцина?

Гость программы – Лев Гудков, заместитель директора и научный руководитель «Левада-центра» (организация принудительно внесена в реестр иноагентов) . Эфир в 18:05.

Видеоверсия программы

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