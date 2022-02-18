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Президент США заявил о готовности Путина начать войну с Украиной

Президент США Джо Байден заявил, что убеждён, что президент России Владимир Путин уже принял решение начать полномасштабную войну с Украиной. По словам Байдена, у него есть "серьёзные основания" так считать. Пресс-конференцию ночью 19 февраля транслировал канал "Настоящее время".

Джо Байден: "Путин принял решение"
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Джо Байден: "Путин принял решение"

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Американский лидер не стал отвечать на уточняющие вопросы, отметив только, что у Соединённых Штатов есть "сильное разведывательное сообщество". По словам Байдена, в ходе вторжения может быть атакована столица Украины — Киев. Идёт ли речь о наземном вторжении или авиаударе — он не уточнил.

По словам Байдена, Россия собрала у украинской границы "150 тысяч военных", в том числе — со стороны белорусской границы. Точное время возможного вторжения он в этот раз не назвал, отметив, что оно может состояться в ближайшие дни или на следующей неделе.

Несмотря на уверенность Байдена в решении Путина, президент США ещё оставляет возможность решить конфликт дипломатическим путём. В частности, он ожидает встречи главы Госдепартамента США Энтони Блинкена с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Она, по словам Байдена, намечена на 24 февраля (ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что речь идёт о 23 февраля).

Заявление Байдена прозвучало на фоне обострения ситуации в Донбассе, где пророссийские сепаратисты и украинская армия обвиняют друг друга в обстрелах территории. Сепаратистские республики объявили 18 января об эвакуации части населения в Россию.

Лидеры сепаратистов обвиняют Украину в подготовке вторжения на контролируемую ими территорию. Киев подготовку операции отрицает. Москва традиционно отрицает готовность начать войну с Украиной.

Американская разведка, согласно сообщениям многих авторитетных изданий, предупреждает о готовности России к вторжению с осени прошлого года. Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан допускали, что вторжение может начаться до конца Олимпиады в Пекине — то есть до 20 февраля.

Американские власти и их союзники несколько раз заявляли, что Россия столкнётся с новым жёстким пакетом санкций в случае начала полномасштабного вторжения. Блинкен говорил, что подготовленные Вашингтоном ограничения будут самыми жёсткими в истории, если не считать санкции против КНДР и Ирана.

На брифинге 18 февраля заместитель директора Национального экономического совета США Далип Сингх заявил, что подготовленные финансовые санкции лишат Москву иностранного капитала и критически важных технологий.

  • В пятницу Путин на пресс-конференции после встречи с Александром Лукашенко призвал Украину сесть за стол переговоров с представителями сепаратистов Донбасса и "согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта" в Донбассе.
  • Путин неоднократно заявлял, что считает решением исполнение минских договорённостей. Однако Киев и Москва по-разному трактуют документ. Кроме того, Москва отказывается считать себя стороной конфликта, настаивая, что война на востоке Украины — это внутренний конфликт страны.

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