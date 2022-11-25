"Единая Россия", в нарушение устава, не будет проводить съезд в этом году

Партия "Единая Россия" не станет проводить ежегодный съезд в этом году. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на несколько источников в партии. По их словам, "сейчас не время для съездов", а "Единая Россия" в нынешней ситуации не готова сформулировать "стратегическую повестку" для обсуждения.

В уставе "Единой России" записано, что партия обязана собираться на съезд каждый год. Решение о созыве съезда руководство партии должно принимать не менее чем за месяц до его проведения. Однако на данный момент, в конце ноября, такое решение ещё не было принято. По мнению юриста, специалиста по выборному праву Евгения Порошина, это нарушение устава партии, которое может стать поводом для предупреждения от Министерства юстиции.

Ранее "Единая Россия" отказывалась от проведения ежегодного съезда всего один раз: в 2020 году. Это было обусловлено пандемией коронавируса, когда действовал запрет на массовые мероприятия.

Тем временем в некоторых регионах России представители власти требуют, чтобы сотрудники образовательных учреждений зарегистрировались в качестве сторонников "Единой России". Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на письмо, которое было разослано в вузы Ростовской области. Из письма следует, что партия "ищет неравнодушных людей, готовых поддержать свою страну и президента", а с предложением зарегистрироваться сторонником партии выступила администрация города, где расположен этот вуз. Сотрудникам вуза предлагают подать бумажное заявление или пройти регистрацию на платформе для членов и сторонников "Единой России". В документе упоминается, что регистрацию должны пройти в том числе и те, кто уже состоит в партии или является ее сторонником.