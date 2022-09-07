Семья секретаря генерального совета "Единой России", первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака может владеть виллой в Каннах. Дом не указан в его декларации. Но супруга сенатора регулярно летает во Францию, в том числе в расположенный рядом с виллой аэропорт Ниццы. Об этом пишет в своём расследовании издание "Проект".

Издание обнаружило геотеги с виллы Mas du Gitan в инстаграме дочери политика Софьи. Дом расположен рядом с апартаментами, которые в 2013 году обнаружила у Турчака команда Фонда борьбы с коррупцией. Тогда он был губернатором Псковской области. Ему пришлось дополнить декларацию найденной квартирой, а потом продать её.

Вилла Mas du Gitan, стоимость которой в 2012 году оценивалась в 8 миллионов евро, зарегистрирована на компанию в Монако. Княжество не раскрывает бенефициаров компаний. Однако "Проекту" удалось выяснить, что она как минимум до последнего времени была записана на близких друзей семьи Турчаков, собственные доходы которых, скорее всего, не позволяли приобрести такую недвижимость.

Бывшая владелица Mas du Gitan рассказала изданию, что продала дом человеку с фамилией Коротков. У компании, на которую записана недвижимость, контактным лицом указана Лариса Орлова. Так же зовут близкую подругу жены сенатора Киры. Алексей Коротков — её бывший муж.

Общие доходы семьи Орловой и Короткова за 10 лет не превышали миллиона рублей, следует из утёкшей в сеть базы данных. Это несопоставимо с расходами на покупку и содержание дома на Лазурном берегу. Комментарий Турчака о связи с виллой в материале не приводится. "Единая Россия" на вопрос издания не ответила. "Проект" связался с Орловой и спросил у неё, знакома ли она с Кирой Турчак. Та ответила, что не рекомендовала бы задавать такие вопросы по телефону.