Президент России Владимир Путин подтвердил выдвижение на новый срок. Это произошло на церемонии вручения государственных наград в Кремле 8 декабря, сообщают члены кремлёвского пула журналистов.

После церемонии президент пообщался с людьми, награждённым званием Героя России. Председатель российского регионального парламента в оккупированном Донецке, в прошлом полевой командир донецких сепаратистов Артём Жога попросил Путина пойти на выборы. Остальные присоединились к просьбе, — передаёт корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников. Опубликовано также видео, на котором Жога говорит, что передал Путину просьбу выдвигаться, и тот ответил, что "будет с народом и будет баллотироваться". Видео со словами самого Путина пока опубликовано не было.

Раньше Путин официально не подтверждал, что планирует участвовать в выборах. Однако источники ряда СМИ сообщали, что он готовится к выдвижению.

Кремль поставил перед чиновниками задачу обеспечить президенту больше 80 процентов голосов в ходе голосования, писали "Медуза" и "Вёрстка". На выборах 2018 года его победу объявили с рекордным результатом 76,69 процента.

Для Путина это будет пятый президентский срок. Когда он занимал пост в первый раз, в 2000 году, число максимальных сроков для одного человека ограничивалось двумя. Кроме того, срок президентских полномочий тогда составлял четыре года. В 2008 году его расширили до шести лет.

Принятые в 2020 году поправки в Конституцию позволяют Путину избраться и в шестой раз после пятого, в этом случае срок его полномочий истечёт в 2036 году — тогда он, по разным способам подсчёта, почти сравняет или обгонит по продолжительности правления Иосифа Сталина.

Голосование за президента России состоится в середине марта и будет проходить три дня: 15, 16 и 17 марта, подтвердили в ЦИК 8 декабря.

Кроме Путина о намерении участвовать в выборах заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин), журналистка из Ржева Екатерина Дунцова. Своего кандидата планирует выдвинуть партия "Новые люди", сообщали в её пресс-службе.

Кандидатов без сбора подписей могут выдвинуть пять партий, представленных в Госдуме. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "СРЗП" и "Новые люди". Ожидается, что "Единая Россия" и "Справедливая Россия за правду" поддержат кандидатуру Путина. Будет ли он самовыдвиженцем или воспользуется выдвижением от партии, пока не ясно.

Для самовыдвижения кандидату необходимо набрать не менее 300 тысяч подписей избирателей, в том числе на территориях Украины, об аннексии которых объявила Россия: Севастополе, Крыму, Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской областях.

В четверг один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный призвал сторонников прийти на избирательные участки и проголосовать за любого из кандидатов, кроме Путина.

По его словам, голосование можно использовать для агитации против президента. "Путин принесёт вред России. Он должен уйти", — говорится в блоге оппозиционного политика.