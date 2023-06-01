Екатеринбургский "Мемориал" оштрафовали за "дискредитацию" армии

Суд в Екатеринбурге оштрафовал местный "Мемориал" на 300 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Об этом сообщается на сайте "Уральского Мемориала".

Организацию обвинили в публикации итогов России к годовщине её вторжения в Украину и в размещении картинки с птицами на чёрном фоне на сайте "Уральского Мемориала", пишет издание It's Me City. Руководитель екатеринбургского "Мемориала" историк Алексей Мосин намерен обжаловать решение суда.

В апреле на Мосина составили два протокола по статье о дискредитации армии – так же за материалы на сайте "Уральского Мемориала", к протоколам приложили более сотни сканов. Он утверждал, что к сайту доступа не имеет.

Ранее на контент этого сайта жаловалось "Оренбургское казачье войско". Казаки были недовольны, что в публикациях российская армия названа агрессором, а "спецоперация" – вторжением.

Назначенный организации штраф – минимальный для юридических лиц, обвинённых в "дискредитации" российской армии. Дискредитацией российские суды признают любые антивоенные выступления или сообщения об участии российских войск в военных преступлениях.