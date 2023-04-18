Экологический фонд "Беллона" признали нежелательным в России

Генпрокуратура России признала норвежский экологический фонд "Беллона" нежелательной в России организацией.

По мнению ведомства, деятельность "Беллоны" направлена на подрыв российской экономики, дискредитацию внутренней и внешней политики России, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране, а также стандартно "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России".

Среди причин "нежелательности" Генпрокуратура назвала финансирование НКО, которые российские власти признали иностранными агентами, и формирование общественного мнения о "несостоятельности российской природоохранной политики и некомпетентности российских газо- и нефтедобывающих отраслей".

Международная экологическая организация "Беллона" ушла из России в ответ на её вторжение в Украину. Она проработала в стране более 30 лет. В частности, её деятельность способствовала приведению ядерно и радиационно опасных объектов в безопасное состояние.

Работа "нежелательных организаций" в России запрещена. За участие в её деятельности грозит штраф до 500 тысяч рублей, а при повторном эпизоде – до четырёх лет лишения свободы, при этом формулировка, что именно может считаться участием, в законе расплывчата.

Закон о нежелательных организациях действует в России с 2015 года. В список организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России, внесены более 80 иностранных и международных организаций, в числе которых "Медуза", Фонд Андрея Сахарова, "Проект" и The Insider.

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