Куда несётся рубль?

Как отмечают эксперты центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, близкого к администрации президента РФ, индикаторы уже четвертый месяц подряд сигнализируют о риске затяжной рецессии, которая может продлиться более года и в том числе вызвать банковский кризис.

Эксперты Института Гайдара предупреждают, что дефицит российского бюджета может составить 8 трлн рублей, а не 3,8 трлн рублей, как планировали в Минфине: доходы отстают от графика, а расходы опережают. За первые два месяца 2026 года дефицит федерального бюджета составил 3,45 трлн рублей – при годовом плане в 3,79 трлн. И это рекордное значение для начала года.

Несмотря на рост цен на нефть, рубль продолжает падать. Такая динамика российской валюты преимущественно вызвана приостановкой продаж валюты Минфином в рамках бюджетного правила. По мнению Олега Дерипаски, необходимо ещё больше ослабить рубль, а также резко снизить ключевую ставку, чтобы подготовить экономику России к возможному глобальному кризису. Бизнесмен считает, что конфликт на Ближнем Востоке не принесет России ничего хорошего – мировая экономика из-за дорогих энергоресурсов "серьезно и надолго замедлится" и неизбежно ударит по России.

20 марта Центробанк уже седьмой раз подряд снизил ключевую ставку, на этот раз до 15%. Однако усилий Банка России недостаточно. По данным РБК, в марте 75% малых и средних компаний столкнулись с отсутствием прибыли для развития собственного бизнеса. Госкорпорация РЖД планирует сократить 15% сотрудников. Как пояснил глава компании Олег Белозеров, это необходимо для снижения издержек и повышения эффективности бизнеса. У крупнейшей нефтяной компании России тоже проблемы. По итогам 2025 года "Лукойл" недосчитался 1,6 триллиона рублей. Потеря зарубежных активов ударила по компании.

Что касается простых россиян, то Росстат рапортует, что бедность в России снижается. И это несмотря на явные проблемы в экономике. По данным службы статистики, доля людей с доходами ниже границы бедности в прошлом году снизилась до 6,7%, то есть до 9,8 млн россиян. Это на полмиллиона меньше, чем годом ранее. Но, как отмечает The Moscow Times, если бы Росстат использовал старую методологию, то в 2025 году уровень бедности в России оказался бы на уровне 9,1% вместо 6,7%. Получается, что из числа бедных в прошлом году выпали почти 3,5 млн человек. До 2021 года Росстат считал бедными тех, чей доход не дотягивал до прожиточного минимума.

Наступит ли рецессия и каких ещё негативных экономических тенденций ждать в этом году, обсуждаем в программе "Лицом к событию" с экономистом Вячеславом Ширяевым.