Экс-агент ФБР признал вину в сборе компромата для Олега Дерипаски

Бывший высокопоставленный сотрудник контрразведки ФБР признал себя виновным в заговоре по делу о содействии российскому олигарху Олегу Дерипаске - в нарушение санкций против Москвы.

55-летний Чарльз Макгонигал заявил в федеральном суде Нью-Йорка, что после ухода из ФБР согласился работать на Дерипаску - с целью собрать компромат на его бизнес-конкурента. По словам Макгонигала, в 2021 году он получил более 17 тысяч долларов - в качестве оплаты за услуги. Экс-сотрудник ФБР подчёркивает, что глубоко раскаивается в том, что сделал.

Вынесение приговора намечено на декабрь нынешнего года, говорится в сообщении Associated Press. Макгонигалу грозит до 5 лет лишения свободы.

Помощник прокурора Ребекка Делл сообщила судье об имеющихся у следствия доказательствах того, что Макгонигал предпринимал попытки исключить Олега Дерипаску из американского санкционного списка. Делл также отметила, что в 2021 году Чарльз Макгонигал и несколько его сообщников вели переговоры о получении гонорара от 650 тысяч до 3 миллионов долларов - за поиск электронных файлов с информацией о конкуренте Дерипаски. Forbes со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, утверждал, что этот конкурент - Владимир Потанин, совладелец "Норникеля".

Чарльз Макгонигал прослужил в ФБР более 20 лет, при этом последние два года своей карьеры он возглавлял контрразведывательное управление спецслужбы в Нью-Йорке. В этом качестве он сам принимал участие в расследованиях, касающихся российских олигархов, включая Олега Дерипаску, отмечал в одном из своих материалов "Голос Америки".

Против экс-агента ФБР открыто еще одно дело. По версии обвинения, он получил 225 тысяч долларов от бывшего сотрудника албанской разведки, который работал на китайскую энергетическую компанию. Это дело рассматривается судом в Вашингтоне.

Дерипаска попал под санкции США в апреле 2018 года. Миллиардер и его защита сочли ограничения незаконными, пишет РБК. В марте 2019 года бизнесмен подал в суд на американский Минфин, заявив, что стал жертвой политической борьбы в Соединённых Штатах из-за предполагаемого вмешательства России в выборы президента в 2016 году. Москва обвинения во вмешательстве отвергает.