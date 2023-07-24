Олег Дерипаска подал иск против Ольги Романовой и Елизаветы Осетинской

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства против главы фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой и основательницы издания The Bell Елизаветы Осетинской. Карточка дела появилась на сайте Таганского районного суда Москвы.

По словам юриста Леонида Абгаджавы, недовольство олигарха вызвало интервью, которое Романова дала Осетинской для её Youtube-канала. В нём Романова, в частности, утверждает, что Дерипаска владеет двумя частными военными компаниями.

По словам Абгаджавы, в иске Дерипаска ссылается на судебную практику "некоего гражданина П., которому тоже приписывали создание ЧВК и которому удалось в суде доказать, что эти сведения носят порочащий характер". Юрист предполагает, что речь идет о Евгении Пригожине, который выиграл суд у экс-главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, назвавшего Пригожина "хозяином ЧВК „Вагнер“". На тот момент Пригожин публично отрицал свои связи с "Вагнером".

Как сообщает телеканал "Дождь", Дерипаска требует от Осетинской удалить интервью целиком, а от Романовой — опубликовать опровержение в своем аккаунте в твиттере. За каждый день неисполнения решения суда Дерипаска просит назначить неустойку в размере 10 тысяч рублей.

Ранее Дерипаска выиграл дело о защите чести и достоинства против сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией Марии Певчих. Суд признал не соответствующими действительности сведения, распространенные Певчих в интернете, об участии бизнесмена в залоговых аукционах в середине 1990-х годов.