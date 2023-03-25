"Схемы": "Мотор Сич" продавал товары двойного назначения Ирану

Украинский авиазавод "Мотор Сич" сотрудничал с иранскими подсанкционными компаниями и продавал им продукцию двойного назначения. Часть оборудования используется Россией в войне против Украины. Об этом говорится в расследовании проекта Украинской службы Радио Свобода "Схемы".

Журналисты изучили копии документов, изъятых у руководителя "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Украина подозревает его в незаконной поставке товаров для российской авиации.

По данным расследователей, запорожское предприятие продавало Ирану авиадвигатели АИ-9 и ТВ3-117. Их устанавливают на небольшие транспортные самолёты и военные вертолёты типа Ка-52, который Россия использует в войне с Украиной.

"Мотор Сич" также сотрудничал с компанией Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company. Она известна как разработчик и производитель боевых беспилотников "Шахед", которые также применяются российской армией для атак, утверждают "Схемы".

О задержании Богуслаева стало известно 22 октября. По делу также задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олег Дзюба. Бизнесменов подозревают в коллаборационизме и пособничестве стране-агрессору. Суд в Киеве арестовал их на 2 месяца.

Следствие утверждает, что задержанные состояли в сговоре с близкими к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая поставляет вооружение российской армии. В "Ростехе" утверждают, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года.

Служба безопасности Украины также сообщала, что Богуслаев сотрудничал с Москвой даже после нападения России на Украину.

Ранее проект "Схемы" выступил с утверждением, что у 84-летнего Богуслаева с 2000 года было российское гражданство. С тех пор он четыре раза избирался народным депутатом и был членом комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны. Это предусматривало получение доступа к государственной тайне. Само по себе наличие второго гражданства также нарушает украинское законодательство.

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