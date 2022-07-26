Экс-канцлер ФРГ приехал в Москву и поселился рядом с офисом "Роснефти"

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер приехал в Россию, по его словам – в отпуск. Об этом он сказал корреспонденту RTL, который встретил Шрёдера 25 июля в центре Москвы недалеко от штаб-квартиры "Роснефти".
Однако жена политика в комментарии Spiegel сообщила, что Шрёдер находится в России не в отпуске, а "проводит переговоры по энергетике". По данным источников издания, их темой могут быть поставки газа по газопроводу "Северный поток-1".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил: в Кремле в курсе, что Шрёдер находится в Москве, но "встреч как таковых нет", хотя его контакты с Путиным не исключены.
В мае 2022 года Герхард Шрёдер вышел из совета директоров "Роснефти", после того, как ему пригрозили санкциями. Он также отказался от предложения войти в совет директоров "Газпрома", сделанного ему в феврале.
- Герхард Шредер возглавлял правительство Германии в 1998-2005 годах. После отставки он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод "Северный поток".
- В сентябре 2017 года на собрании акционеров "Роснефти" Шрёдер единогласно был избран председателем совета директоров. В июне 2021 года стало известно, что он был переизбран на эту должность. Его зарплата составляла $600 тысяч.
- 25 июля "Газпром" объявил, что остановит работу ещё одной турбины газопровода "Северный поток – 1", сокращая таким образом объём прокачки до 20% от плановой мощности. 26 июля страны Евросоюза договорились о добровольном сокращении потребления газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
- Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек неоднократно заявляли, что считают причину снижения поставок российского газа в Европу не технической, а политической, и обвиняли Россию в ведении "газовой войны" против стран ЕС. Москва обвинения категорически отрицает.
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