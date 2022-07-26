Экс-канцлер ФРГ приехал в Москву и поселился рядом с офисом "Роснефти"

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер приехал в Россию, по его словам – в отпуск. Об этом он сказал корреспонденту RTL, который встретил Шрёдера 25 июля в центре Москвы недалеко от штаб-квартиры "Роснефти".

Однако жена политика в комментарии Spiegel сообщила, что Шрёдер находится в России не в отпуске, а "проводит переговоры по энергетике". По данным источников издания, их темой могут быть поставки газа по газопроводу "Северный поток-1".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил: в Кремле в курсе, что Шрёдер находится в Москве, но "встреч как таковых нет", хотя его контакты с Путиным не исключены.

В мае 2022 года Герхард Шрёдер вышел из совета директоров "Роснефти", после того, как ему пригрозили санкциями. Он также отказался от предложения войти в совет директоров "Газпрома", сделанного ему в феврале.