В России Шульман и Зимина внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс в реестр террористов и экстремистов политолога Екатерину Шульман и бизнесмена Бориса Зимина. Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.

Перечень Росфинмониторинга обновился в четверг. Напротив фамилий Шульман и Зимина стоят звездочки. Это значит, что против них возбуждены уголовные дела по террористическим статьям, отмечает "Новая газета Европа".

И Шульман, и сын основателя "Вымпелкома" Зимин живут за границей. В минувшем октябре оба стали обвиняемыми по делу о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, которое расследуется ФСБ. Всего по делу проходят более 20 человек из числа членов "Антивоенного комитета" России. Среди них есть бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.

Незадолго до уголовного дела стало известно о создании платформы российских демократических сил в ПАСЕ. По версии российских силовых структур, эта площадка позиционируется, как "учредительное собрание переходного периода" и альтернатива российским органам власти.

"Антивоенный комитет России" – организация, основанная группой российских общественных деятелей и гражданских активистов 27 февраля 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В манифесте группы указано, что её цели – остановить войну и противостоять режиму Владимира Путина, который организация расценивает как диктаторский. Многие члены движения уехали из России после начала войны. В январе 2024 года российская Генпрокуратура присвоила "Антивоенному комитету" статус так называемой нежелательной организации.



