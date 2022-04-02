Экс-редактор DOXA получила 15 суток административного ареста

Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста бывшему редактору студенческого журнала DOXA Наташе Тышкевич.

Причиной для возбуждения административного дела в отношении Тышкевич стала её публикации в инстаграме в 2017 году. Суд утверждает, что редактор опубликовала изображение с символикой Украинской повстанческой армии, признанной России экстремистской организацией. DOXA утверждает, что Тышкевич опубликовала изображение официального герба Украины.

Тышкевич задержали 1 апреля у здания суда, где проходило заседание суда по делу о вовлечении в протесты в январе 2021 года несовершеннолетних. Тышкевич проходит по делу обвиняемой. Кроме неё судят ещё троих редакторов DOXA.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало видео, которое журнал опубликовал в поддержку студентов и школьников, задержанных на акциях в защиту Алексея Навального. Видео было удалено по требованию Роскомнадзора, но против редакторов всё равно возбудили дело. Прокуратура запросила для каждого из обвиняемых по два года исправительных работ.

Подсудимые вину не признают и считают дело политическим.