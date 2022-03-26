В России заблокирован сайт издания "Полигон.Медиа"

Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Полигон.Медиа", сообщается в телеграм-канале издания.
Решение о блокировке приняла Генпрокуратура 24 марта. Что именно стало причиной блокировки, на данный момент неизвестно. Издание предполагает, что это связано с освещением российского вторжения в Украину.
Главный редактор "Полигон.Медиа" Вероника Куцылло написала в фейсбуке, что сайт был запущен 28 февраля и "продержался без блокировки почти месяц".
- С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала вооруженное вторжение на территорию Украины, в России были заблокированы Радио Свобода, "Настоящее Время", Крым.Реалии, "Голос Америки", New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие. Телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы" и томское агентство ТВ2 приняли решение прекратить работу.
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