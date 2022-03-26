В России заблокирован сайт издания "Полигон.Медиа"

Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Полигон.Медиа", сообщается в телеграм-канале издания.

Решение о блокировке приняла Генпрокуратура 24 марта. Что именно стало причиной блокировки, на данный момент неизвестно. Издание предполагает, что это связано с освещением российского вторжения в Украину.

Главный редактор "Полигон.Медиа" Вероника Куцылло написала в фейсбуке, что сайт был запущен 28 февраля и "продержался без блокировки почти месяц".