Экс-сенатора Арашукова приговорили к пожизненному заключению

Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу об организации двух убийств. Также пожизненный срок получил его отец, бывший советник гендиректора "Газпром Межрегионгаза" Рауль Арашуков.

Рауфа Арашукова обвинили в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля. Его отцу вменили организацию преступного сообщества и особо крупную растрату.