Экс-сенатора Арашукова приговорили к пожизненному заключению

Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу об организации двух убийств. Также пожизненный срок получил его отец, бывший советник гендиректора "Газпром Межрегионгаза" Рауль Арашуков.
Рауфа Арашукова обвинили в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля. Его отцу вменили организацию преступного сообщества и особо крупную растрату.
- Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года прямо во время заседания Совета Федерации. В тот же день был задержан его отец. По версии следствия, Рауль Арашуков был руководителем преступного сообщества и дал своему сыну указание организовать два убийства в Карачаево-Черкесии. Вину они не признают.
- В 2019 году против Арашукова-старшего были возбуждены четыре уголовных дела о растрате в особо крупном размере. Речь идет о хищении около 760 миллионов рублей со счетов "Газпром газораспределение Ставрополь" и почти 16 млн рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери.
- Раулю Арашукову дополнительно вменяли хищение газа на сумму в 32 млрд рублей. В финальной версии обвинения, которую фигурантам дела предъявили весной 2020 года, нет эпизода о многомиллиардных хищениях сырья, зато есть множество относительно мелких по сумме эпизодов мошенничества и растраты.
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