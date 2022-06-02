В России заблокированы ещё более 10 сайтов и ссылок

Роскомнадзор заблокировал русскоязычный сайт Армянской службы Радио Свобода (внесённой Мнюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

Об этом в четверг сообщила "Роскомсвобода", которая делает выгрузку из реестра запрещенной в России информации. По сведениям проекта, решение принято по требованию Генпрокуратуры. Ограничение доступа происходит со всеми доменами и поддоменами.

Отмечается, что в целом на основании решения надзорного ведомства блокируется 12 сайтов и ссылок, в том числе сайт финской государственной телерадиокомпании Yle, которая вещает на нескольких языках, включая русский.

По информации из универсального сервиса РКН по проверке ограничения доступа к страницам и сайтам, доступ к сайту Yle.fi ограничивается в России с 27 мая, отмечает "Интерфакс". Корреспондент агентства убедился, что сейчас сайт телерадиокомпании недоступен.

С начала войны в Украине Роскомнадзор заблокировал сайты десятков СМИ, а также Twitter, Facebook и Instagram. Так, были заблокированы телеканал Настоящее Время, Радио Свобода, проект RFE/RL Крым.Реалии, Голос Америки, New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие.

28 мая Роскомнадзор заблокировал сайты служб Радио Свобода в Казахстане, Таджикистане и Туркменистане – Радио Азаттык, Радио Озоди и Радио Азатлык.