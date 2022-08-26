Эксперты подсчитали объемы сжигаемого "Газпромом" топлива

Российский "Газпром" сжигает значительные объемы газа, который не удалось поставить в Европу по газопроводу "Северный поток-1", пишет Би-би-си. Это происходит на компрессорной станции Портовая в Ленинградской области. По оценкам аналитиков компании Rystad Energy, каждые сутки сжигается около 4,34 млн кубометров газа - по нынешним ценам это около 10 млн долларов ежедневно. Ученые обеспокоены, что выделение тепла и продуктов сгорания может отрицательно повлиять на экологическую ситуацию в регионе и на таяние арктических льдов.
Газ сжигается открытым способом, и пламя видят даже жители приграничных регионов Финляндии. Огонь и значительное выделение тепла зафиксированы и на спутниковых снимках. Посол Германии в Великобритании Мигель Бергер в комментарии Би-би-си предположил, что Россия вынуждена сжигать газ, от поставок которого отказались страны Евросоюза, потому что больше нигде не может найти на него покупателей.
По словам экспертов, газодобывающие компании периодически вынуждены по техническим причинам сжигать небольшие объемы газа, однако факел над Портовой слишком велик, чтобы речь могла идти об обычном техническом мероприятии. Доктор Джессика Маккарти из Университета Майами в Огайо, специалист по спутниковым снимкам, рассказала, что никогда раньше не видела сжигания газа на перерабатывающем заводе в таком объеме. По ее свидетельству, огонь и выделение тепла на станции "Газпрома" были впервые зафиксированы еще в июне, и с тех пор их уровень остается "аномально высоким".
Ученые опасаются, что настолько мощное и долгое сжигание газа может ухудшить экологическую ситуацию в регионе, а также в Арктике, в которую попадают продукты сгорания. По их оценкам, от этого огня в атмосферу ежедневно выбрасывается около 9 тыс. тонн эквивалента СО2 и значительное количество сажи, которая будет загрязнять арктические снега и льды.
"Газпром" пока не ответил на запрос Би-би-си прокомментировать ситуацию.
- Компрессорная станция Портовая в Ленинградской области - технический "вход" в газопровод "Северный поток-1", поставляющий российский газ в Германию, откуда он распределяется также и в другие страны Евросоюза.
- После начала военного вторжения России в Украину Евросоюз наложил на Россию жесткие экономические санкции. Страны ЕС призывают к максимально возможному отказу от российских энергоносителей. Введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" было остановлено, хотя его строительство уже практически завершилось.
- Газопровод "Северный поток– 1" продолжил работать, но в июне "Газпром" значительно сократил объём поставок, сославшись на сложности с техобслуживанием. В Германии и ЕС считают, что главной причиной снижения поставок по "Северному потоку" являются не технические сложности, а попытка давления на Евросоюз, который поддержал Украину после российского вторжения. Москва это категорически отрицает.
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