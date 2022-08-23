Президент Польши выступил за демонтаж "Северного потока - 2"

Президент Польши Анджей Дуда, прибывший во вторник в Киев по приглашению украинского президента Владимира Зеленского, выступил за демонтаж российского газопровода "Северный поток-2".

"Нет возвращения к обычному бизнесу с Россией, когда Россия воюет против Украины, нападает, оккупирует законные, международно признанные границы Украины, ее территории. Изменение политики на Западе – это не просто полное прекращение "Северного потока-2", но также его ликвидация и демонтаж", – приводит слова Дуды в Киеве Украинская служба Радио Свобода.

Польский президент сделал заявление во время онлайн-саммита "Крымской платформы". В своей речи он несколько раз подчеркнул, что Крым – это Украина.

На переговорах в Киеве с Владимиром Зеленским президент Польши, по информации властей этой страны, собирался обсудить военную и гуманитарную помощь Киеву. В польском правительстве также отмечали, что Дуда вместе с Зеленским планировал присоединиться к дискуссии в рамках "Крымской платформы". Речь идёт о запущенной год назад дипломатической инициативе Украины. Первоочередной целью проекта Киев назвал создание коалиции стран для поддержки освобождения аннексированного Крыма.

Среди других участников обсуждения в этом году - канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Японии Фумио Кисида, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава правительства Канады Джастин Трюдо, который анонсировал новые санкции против России за вторжение в Украину. По словам Трюдо, ограничения будут введены в отношении ещё более чем 60 человек и одного предприятия российского оборонного сектора.

После принятия Евросоюзом санкций против России введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" было остановлено, хотя его строительство уже практически завершилось. Газопровод "Северный поток-1" продолжил работать, но в июне "Газпром" значительно сократил объём поставок, сославшись на сложности с техобслуживанием. В Москве отвергают звучащие на Западе обвинения, что газ ограничивается для политического давления на Европу.

Больше о событиях - в видеосюжетах Радио Свобода: