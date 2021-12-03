Устройства iPhone сотрудников Госдепа пострадали от взлома

Устройства iPhone сотрудников Госдепартамента США пострадали от хакерских атак с помощью программного обеспечения израильской компании NSO Group. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. По их данным, атака затронула не менее девяти человек, работающих в Уганде или связанных с этой страной.

Reuters называет взлом устройств сотрудников Госдепартамента самым крупным из известных случаев с использованием программ NSO Group.

Личности злоумышленников не установлены. Израильская компания заявила, что у неё нет доказательств использования её программ для хакерской атаки. В NSO Group заявили, что проведут расследование и выразили готовность сотрудничать с любым государственным органом в рамках расследования.

В конце ноября с судебным иском к NSO Group обратилась корпорация Apple. Она попросила суд выдать бессрочный запрет на использование программного обеспечения, сервисов и устройств Apple компанией NSO Group. В Apple считают, что программы израильской компании использовались для преследования журналистов и правозащитников.

Разработчик говорит, что не имеет отношения к слежке за пользователями и утверждает, что его разработки предназначены для борьбы с террористами и преступниками.

В США в отношении NSO Group введены санкции.

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