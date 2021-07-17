Экстремист на том свете. В Кирове судят покойника

В Первомайском районном суде Кирова в числе семи фигурантов уголовного дела об экстремизме есть не только живые, но и мертвые. Во время следствия в 2020 году скончался 64-летний обвиняемый Юрий Гераськов. Но его продолжают судить по обвинению в организации и финансировании "Свидетелей Иеговы". Эта религиозная организация была признана в 2017 году Верховным судом РФ экстремистским сообществом и запрещена в России. На процессе в районном суде побывал корреспондент "Idel.Реалии".

Во дворе Первомайского районного суда не увидишь толпы сочувствующих зрителей, корреспондентов и блогеров, спешащих попасть в зал заседаний. На процесс по делу "Свидетелей Иеговы" приходят только те, кто в нем непосредственно участвует: обвиняемые, их друзья и родственники, защитники и прокуроры, судья и судейский секретарь. Но есть в числе обвиняемых один фигурант, который не может присутствовать на суде. Это 64-летний инвалид первой группы Юрий Гераськов. Год назад он умер во время следствия, правда, следователи долго не могли в это поверить.

– Когда мой муж умер, следователь не верил, думал, что я лгу, а обвиняемый скрывается! – рассказывает, вытирая слезы, вдова покойного "экстремиста" Алевтина Гераськова. – Даже когда я принесла справку о смерти, силовики подозревали, что справка поддельная!

– От чего умер ваш муж? – спрашиваю у нее.

– Онкология. Но последнее время врачи фиксировали улучшение, я думала, Юра поправится. Однако когда в нашем доме провели обыск, причем искали наркотики и трупы, его состояние ухудшилось.

– Почему у вас искали трупы? – удивляюсь я.

– Соседи рассказали полицейским, что мы сектанты и прячем в своем доме трупы замученных граждан... Так они весь дом перевернули! А сейчас моего мужа продолжают судить, следователь сказал, что даже если он умер, он все равно виновен!

Покойному Юрию Гераськову, а также Евгению и Андрею Суворковым, Владимиру Коробейникову, Максиму Халтурину, Владимиру Васильеву и гражданину Польши Анджею Онищуку предъявлено обвинение согласно ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремисткой организации"). По данным следствия, семь старейшин церкви "Свидетелей Иеговы" проводили тайные собрания на конспиративных квартирах, изучали "экстремистскую литературу" – Библию в современном переводе, пели религиозные гимны, а также вели сбор пожертвований на нужды своей "секты".

О тайных собраниях следствию стало известно благодаря деятельности "секретного свидетеля". На судебном заседании в Первомайском районном суде этот "секретный свидетель" выступал под вымышленным именем Ирины Ивановны Ивановой (ИИИ). Причем показания свидетель давал не в общем зале, а тоже из секретной комнаты с помощью громкой аудиосвязи. И даже голос ИИИ был настолько изменен специальными техническими средствами, что больше напоминал замогильный глас призрака, вызванного на спиритическом сеансе, нежели голос живого человека.

– Как вы узнали о запрете организации "Свидетели Иеговы"? – спрашивает ИИИ государственный обвинитель.

– Я узнала о запрете организации от старейшин, – глухим замогильным голосом отвечает "секретный свидетель". – После запрета деятельность организации изменилась. Они прекратили посещать "зал Царства" –(помещение, предназначенное для собраний верующих – "Idel.Реалии"), а стали собираться мелкими группами на квартирах.

– Кто определял, где будут эти собрания?

– Определяли старейшины, которые продолжали руководить религиозной деятельностью верующих. Старейшины инструктировали верующих, как соблюдать конспирацию. Они давали указания, как проводить обход граждан с целью вербовки их в организацию "Свидетелей Иеговы". Каждый месяц верующие сдавали карточки, где отмечали количество людей, с которыми они провели беседу или изучали Библию.

– Какая литература использовалась при богослужениях?

– Использовалась Библия "Свидетелей Иеговы", которая называется "Священное писание. Перевод нового мира", журналы "Пробудись", "Сторожевая Башня" и другая литература. Но все это было только в электронном виде на планшетах, так как литература в печатном виде запрещена. Иногда проводились совместные богослужения по Skype с верующими, которые находились в других квартирах Кирова.

– Как собирались пожертвования?

– В конце каждого богослужения верующие опускали деньги в стеклянные банки, – с завыванием и скрежетом звучит голос ИИИ.

Один из обвиняемых не выдерживает и начинает смеяться, но ему делает замечание судья Тимур Юсупов.

– Вы здесь не в цирке! Да, из-за технического оборудования голос искажается, но вы должны это понимать! А если в дальнейшем смешки повторятся, я вас удалю из зала! – предупреждает судья.

– Кто распоряжался деньгами? – продолжает допрос государственный обвинитель.

– Старейшины, – отвечает скрежещущий голос. – Они решали, какую сумму отправить, а какую оставить. Часть денег предназначалась для отправки за пределы России, часть – для внутренних целей нашего собрания (собрание –​ община верующих –​ "Idel.Реалии"). Старейшины подчинялись "Управленческому центру Свидетелей Иеговы в России", оттуда они получали религиозную литературу в бумажном или электронном виде.

– Где находится "Управленческий центр"?

– Центр находился под Питером, потом его закрыли, и последнее время старейшины подчинялись руководителям, которые были сосредоточены в прибалтийских государствах.

– Кого вы знаете из старейшин?

– Это Анджей Онищук, Евгений и Андрей Суворковы, Владимир Коробейников, Максим Халтурин и другие. Анджей Онищук курировал всю работу старейшин, Коробейников был секретарем собрания, Евгений Суворков отвечал за финансы. Каждый месяц старейшины составляли график проведения собраний, во время которых проходил разбор религиозных тем. В Кирове было восемь "собраний". Это центральное собрание, северное, южное, северо-западное, солнечное и другие собрания. В каждое собрание входило от 80 до 120 человек. Я посещала центральное собрание.

– В чем, по Вашему мнению, заключается особенность религии "Свидетелей Иеговы?

– Верующие убеждали меня, что в Библии написано "воздержись от крови", это означает, что верующий должен отказываться от переливания крови даже в случае опасности для своей жизни. Кроме того, "свидетели" не поклоняются иконам, так как считают это идолопоклонством, не носят крестики и не посещают церкви. Запрещено участвовать в политических выступлениях, "свидетели" не голосуют и не выбирают. Также верующим не рекомендовано создавать семьи с неверующими, а молодым мужчинам нельзя служить в армии. У "свидетелей Иеговы" один главный праздник – "Вечеря Господня" – это воспоминание о смерти Иисуса, светские праздники, такие как Новый год, они не отмечают.

– С какой целью вы стали общаться со "Свидетелями Иеговы"?

– Мне нравилось, что они хорошо, приветливо ко мне относятся, охотно отвечают на все вопросы.

После завершения допроса судья Тимур Юсупов просит всех участников процесса не покидать зал судебных заседаний немедленно, а подождать пока "секретный свидетель" незаметно удалится из своей "секретной комнаты".

– У вас есть догадки, кто бы это мог быть? – спрашиваю я в коридоре суда Анну Онищук – жену поляка, обвиняемого в экстремизме.

– Да, есть! – признается Анна. – Была у нас одна женщина, которая проявляла интерес к нашей религии. Очень много вопросов задавала, всех обнимала, целовала, а потом вдруг перестала к нам ходить.

– Опасаетесь ли вы, что вашему мужу и другим верующим назначат реальный срок лишения свободы?

– Конечно, мы этого опасаемся! Ведь в других российских регионах, где тоже судят "Свидетелей Иеговы" многим верующим дали реальные сроки. Недавно в Благовещенске двух верующих осудили на семь и восемь лет. Я вот все думаю: Навальный экстремист, сидит в тюрьме за политические выступления. А вот мы не ведем никакой политической деятельности, но тоже экстремисты, почему так получилось? Почему так много экстремистов в России?

Ее муж Анджей Онищук относится к ситуации философски.

– У меня нет никакой обиды на русских людей, – признается муж Анны, польский гражданин Анджей Онищук. – Все эти гонения на верующих предсказаны в Библии. Поэтому я отношусь ко всему происходящему спокойно, как к тому, что должно было случиться. Это только укрепляет мою веру, так как я вижу исполнение пророчеств.

– Вы собираетесь в тюрьму?

– Как говорит моя супруга, лучше собраться, а потом немного разочароваться, чем оказаться неготовым. Я уже был в тюрьме, сидел в СИЗО, и примерно представляю, что меня ждет. Я надеюсь на Бога.

– Надеяться на оправдательный приговор не приходится, – с горечью говорит обвиняемый Евгений Суворков. – Но пока у меня нет никаких претензий к суду, он проходит в состязательной манере, нам дают высказаться. А настолько жестким будет обвинительный приговор, трудно сказать. Хочется думать, что суд в Кирове окажется хоть немного милосердным!

Следующее заседание Первомайского районного суда назначено на 21 июля. Одновременно с процессом в Первомайском районном суде, рассматривается аналогичное дело в Ленинском районном суде Кирова. В создании экстремисткой религиозной организации обвиняются Андрей Щепин, Александр Шамов и Евгений Удинцев. Приговор будет вынесен 19 июля.

По данным "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России", за последнее время жертвами незаконного уголовного преследования в РФ стали более 500 верующих, 33 приговорены к реальному сроку лишения свободы, 68 осуждены условно, 10 назначен штраф. Международная правозащитная организация "Amnesty Internаtional" признала заключенных "свидетелей Иеговы" "узниками совести".

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