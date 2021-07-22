Эрик Клэптон отказался играть на концертах, куда не пустят без прививок

Британский рок-музыкант Эрик Клэптон заявил, что не намерен участвовать в концертах, на которые будут пускать только привитых от коронавирусной инфекции COVID-19 зрителей.

Как сказал Клэптон, он не будет выступать там, где есть дискриминация публики. Комментарий музыканта появился в соцсетях, на странице итальянского архитектора и кинопродюсера Робина Монотти. В сообщении "Би-би-си" Монотти назван активным противником вакцинации.

В мае Эрик Крэптон сообщил, что у него была тяжёлая реакция на вакцину от компании AstraZeneca. Обращаясь к Монотти, Клэптон сказал, что "пропаганда завышает безопасность вакцины". Также, по словам музыканта, он боялся, что из-за "катастрофической реакции" на прививку, он не сможет больше играть.

Следующее шоу Эрика Клэптона в Великобритании запланировано на май 2022-го года, на сцене Альберт-холла. Организаторы выступления уведомили, что все зрители будут обязаны проинформировать о своём ковид-статусе.

Премьер Борис Джонсон ранее заявил, что начиная с сентября посещать концерты и ночные клубы смогут только вакцинированные люди.

Эксперты подчёркивают, что выгода от вакцинации для большинства людей превышает риски. Отмечен крайне редкий побочный эффект образования тромбов, предположительно, имеющий отношение к препарату AstraZeneca, но Европейское медицинское агентство по-прежнему рекомендует эти прививки для всех возрастов.

В России в июне актёр Егор Бероев открыто выступил против обязательной вакцинации от COVID-19, заявив о дискриминации непривитых. На вручение телевизионной премии "ТЭФИ – Летопись Победы" Бероев пришёл с нашитой жёлтой шестиконечной звездой, которой в нацистской Германии помечали евреев. Выступление вызвало шквал критики в соцсетях. Некоторые комментаторы посчитали неуместными аналогии с Холокостом и призвали наказать актёра за "ковид-диссидентство".