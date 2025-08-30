Ермак: США не оказывают давления на Украину по вопросам территорий

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке заявил, что разговоры о давлении Вашингтона на Киев по территориальным уступкам не соответствуют действительности.

"Никто с американской стороны не давит на Украину по каким-то территориям", — подчеркнул Ермак на онлайн-брифинге, добавив, что США готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, и работа над ними ведётся ежедневно.

По данным Politico, встреча Ермака и Уиткоффа касалась технических переговоров в преддверии возможного трёхстороннего саммита Украина — США — Россия.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что визит Уиткоффа в Москву позволил сузить список разногласий с Кремлём до двух вопросов — гарантий безопасности и территориальных уступок. При этом он назвал публикацию Politico, где компетенция спецпосланника ставилась под сомнение, примером "журналистской халатности" и попыткой сорвать переговоры.

Параллельно США расширяют военную помощь Украине. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Киев получил возможности для нанесения "более глубоких ударов" по территории России.

Кроме того, Госдепартамет одобрил сделку на 179 миллионов долларов по обслуживанию ракетных комплексов Patriot. Контракт предусматривает обучение, программное обеспечение и техобслуживание. Вероятными подрядчиками станут RTX и Lockheed Martin.

The New York Times сообщает, Украина начала получать первые партии американских крылатых ракет в рамках соглашения Дональда Трампа с европейскими союзниками. Пакет помощи, профинансированный Данией, Нидерландами и Норвегией, включает 3500 высокоточных ракет и навигационного оборудования на 825 миллионов долларов.

