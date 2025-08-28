Ссылки для упрощенного доступа

США продадут Украине боеприпасы увеличенной дальности ERAM

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Украине авиационных боеприпасов увеличенной дальности ERAM (Extended Range Attack Munition) и сопутствующего оборудования на сумму около 825 миллионов долларов. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в структуру Пентагона.

"Предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединённых Штатов путем повышения безопасности страны-партнёра — движущей силы политической стабильности и экономического прогресса в Европе", — говорится в сообщении.

В DSCA подчеркнули, что предстоящая сделка не изменит основного военного баланса в регионе.

Агентство уже выдало все необходимые сертификаты и уведомило Конгресс о планируемой продаже. Основными подрядчиками названы Zone 5 Technologies и Aspire.

Согласно опубликованным данным, Украина запросила до свыше трёх тысяч боеприпасов. В пакет поставки войдут контейнеры, подвесное оборудование, запчасти, программное обеспечение, учебные материалы, а также услуги по технической поддержке и логистике.

Сделка станет частью пакета военной помощи на 850 миллионов долларов, основное финансирование которого обеспечили европейские союзники Киева. По данным источников The Wall Street Journal, первые партии ERAM должны поступить в Вооружённые силы Украины в течение шести недель.

По оценкам "Коммерсанта", новые ERAM могут стать более дешёвой альтернативой крылатым ракетам Storm Shadow / SCALP.

