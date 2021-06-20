ЕС и НАТО: забуксовали. Рикард Йозвяк – о Брюсселе и Москве

Нет сомнений, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина стала главной темой уходящей недели. На самом деле и соревноваться этому событию по информационному масштабу было не с чем, даже несмотря на отсутствие конкретных результатов женевского разговора президентов. Саммит НАТО, который состоялся накануне, прошёл спокойно. Похоже, военный альянс возвращается в своё предсказуемое прошлое – к давним спорам ЕС и США по поводу субсидий компаниям Airbus и Boeing и попытка определиться, какой именно вклад страны Евросоюза должны вносить вклад в отношения с Россией. Всё это никогда не заставляло сильно нервничать СМИ в разных странах мира.

И всё это на руку Кремлю. В конце концов, Москва предпочитает иметь дело с отдельными западными странами и избегать потенциальных последствий от общения с институциями, такими как ЕС и НАТО. Этому способствует и наличие внутренних несогласий в обеих организациях. Вот и на уходящей неделе Москва добилась успеха; вероятно, успехи ждут Кремль и в будущем.

Россия фигурирует во многих из 79 параграфов принятого на саммите НАТО официального коммюнике, но, помимо сожалений о тех неприятностях, которые Кремль устроил как на территории альянса, так и поблизости от него, в этом документе нет ничего нового. НАТО уже ограничила число российских дипломатов, которым разрешено находиться в её штаб-квартире в Брюсселе, уже приостановила любое гражданское и военное сотрудничество с Москвой, уже усилила своё присутствие в странах Балтии и Польше в ответ на аннексию Россией Крыма в 2014 году. В документе, как всегда, заявлено: "До тех пор, пока Россия не продемонстрирует приверженности соблюдению норм международного права и своих международных обязательств, не может быть возврата к “работе в старом режиме".

Независимо от того, что делает Россия, НАТО всегда протягивает ей руку

Как обычно, провозглашен принцип 3D – "защита, сдерживание, диалог" (defense, deterrence, dialogue). Также было отмечено, что НАТО остаётся "открытой для систематического, планомерного и серьёзного диалога с Россией, чтобы избежать недоразумений, просчетов и непреднамеренной эскалации, а также повысить прозрачность и предсказуемость”. Вне зависимости от того, что делает Россия, НАТО всегда протягивает Москве руку. Это, несомненно, отражает беспокойство многих европейских союзников НАТО: как бы сильно не расстроить Кремль.

Евросоюз ведёт себя похожим образом. В ЕС пытаются сочинить новую мелодию для старой песни, которую в Брюсселе поют о России вот уже почти десять лет. В только что опубликованном документе, который главы государств и правительств ЕС будут внимательно изучать на саммите в последней декаде июня, Европейская служба внешних действий представила новый лозунг: "Давать отпор, сдерживать и вовлекать". Но это произойдет в рамках уже согласованных пяти принципов в отношениях с Россией. Они таковы: полное выполнение Кремлём Минских соглашений; укрепление отношений со странами, находящимися между НАТО и Россией: повышение энергетической безопасности; выборочное участие в сферах взаимных интересов; наконец, поддержка российского гражданского общества. Другими словами, получился шведский стол из кисло-сладких блюд на любой евровкус.

Некоторые дипломаты стран-членов поспешили отклонить документ, отметив, что в нём много общих слов и мало новых идей. Они правы, но все прекрасно понимают, что ЕС также привязан к России, как и к НАТО. Различные типы санкций в отношении действий России уже работают. Время от времени список кремлёвских махинаций расширяется, зачастую символически: отравление в Солсбери, Алексей Навальный, Организация по запрещению химического оружия, кибератака на Бундестаг . Однако деловые и политические интересы разных стран делают невозможным дальнейшее развитие стратегии санкций. В новом документе это подтверждается почти сразу: "Россия является крупнейшим соседом ЕС и остается силой, с которой нужно считаться". Не удивительно, что в тексте нет упоминания о проблеме строительства газопровода “Северный поток – 2" или о том, что возможность применения санкций против российских олигархов скрывается за неуклюжими и двусмысленными предложениями типа "мы будем усиливать нашу борьбу с коррупцией и отмыванием денег, в том числе посредством повышения прозрачности исходящих из России финансовых потоков".

Авторы документа могут быть правы, предсказывая, что “дальнейшее ухудшение отношений с Россией является наиболее реалистичной перспективой”. Это верно и для НАТО. И это вполне устраивает Путина. Можно предположить, что, по разным причинам, такое развитие событий устраивает и многие другие страны.

Рикард Йозвяк – европейский обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



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