ЕС обещал выделить ещё 504 млн евро на военную помощь Украине

Европейский союз выделит ещё 504 млн евро на оказание военной помощи Украине, – заявил в понедельник, 18 июля, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, союз будет и дальше поддерживать Украину всем необходимым, в том числе прибегая к санкциям против России. В общей сложности после начала войны 24 февраля ЕС выделил на помощь Украине 2,5 млрд евро.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Твиттере, что благодарен за новые средства, но призывает 27 стран союза к большему – ужесточению санкций против России и проведению специального военного трибунала.

Жозеп Боррель заявил, что санкции не остановят войну в Украине, но должны создать много экономических проблем России.

18 июля главы МИД стран ЕС согласовали новый пакет ограничений – в том числе на торговлю золотом и товарами двойного назначения, на госзакупки, приём депозитов, бухгалтерские услуги и аудит.

Кроме того, в очередной санкционный список попадут 48 физических лиц. Как сообщает "Настоящее время" со ссылкой на проект документа, среди них могут быть первый вице-премьер России Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин и два народных артиста России – Сергей Безруков и Владимир Машков за поддержку войны в Украине.