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Джо Байден выступил с новым заявлением по ситуации вокруг Украины

Джо Байден

Президент США Джо Байден выступил во вторник с новым заявлением по ситуации вокруг России и Украины.

Признание президентом России Владимиром Путиным независимости сепаратистских республик Донбасса и ввод на их территорию российских войск Белый дом называет "вторжением".

Выступая 22 февраля, Джо Байден высказал мнение, что Россия под руководством Путина попытается захватить ещё больше украинских территорий. В связи с этим, по словам американского лидера, он предложил гораздо более широкие санкции, чем вводились ранее против Москвы, в случае дальнейшего вторжения в Украину.

По словам главы Белого дома, США введут санкции против элит, а также членов их семей, против двух банков, включая ВЭБ. Ограничения затронут также суверенный долг России.

Признание Путиным "ДНР" и "ЛНР" Байден назвал вопиющим нарушением международного права и добавил, что мировое сообщество на это отреагирует. "США продолжат помощь Украине и НАТО. И мы продолжим действовать в координации со своими союзниками", - сказал Байден. Среди прочего он сказал, что Соединённые Штаты направят войска в страны Балтии, в том числе и в связи стем, что Россия пока не выводит свои силы с территории Беларуси, где идут совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость".

Одновременно он подчеркнул, что агрессию еще не поздно остановить, и Вашингтон по-прежнему открыт к переговорам и готов разрешить кризис посредством дипломатии.

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