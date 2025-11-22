ЕС приветствовал мирный план США по Украине, но потребовал доработки

Лидеры Евросоюза заявили, что поддерживают усилия США по урегулированию военного конфликта России с Украиной, но считают, что представленный Вашингтоном план требует доработки.

"Исходный проект плана из 28 пунктов содержит важные элементы, которые будут необходимы для достижения справедливого и длительного мира. Поэтому мы считаем, что этот проект является основой, требующей доработки. Мы готовы вступить в этот процесс, чтобы обеспечить устойчивость будущего мира. Мы четко придерживаемся принципа, что границы не могут быть изменены силой", – отмечается в документе, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

В заявлении подчеркивается, что пункты, касающиеся ЕС и НАТО, могут быть реализованы только с согласия соответствующих организаций. Евросоюз вновь подтвердил неизменную поддержку Украины.

По данным Bild, европейские лидеры хотят изменить как минимум четыре положения мирного плана президента США Дональда Трампа. Их не устраивают предложения по признанию суверенитета России над Крымом, Донбассом и другими территориями; возможное сокращение украинской армии; условия гарантий безопасности; положения о замороженных российских активах.

Bild отмечает, что идеи США по активам вызывают особое раздражение у канцлера Германии Фридриха Мерца.

Американский план будет обсуждаться 23 ноября в Женеве на встрече представителей ведущих стран ЕС с делегациями США и Украины, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ. Состав участников встречи пока не раскрывается.

О возможной встрече в Швейцарии ранее заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, но даты он не назвал.

