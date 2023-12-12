Против журналистки Курмашевой возбудили дело о "фейках об армии"

Против журналистки Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашеву возбудили ещё одно уголовное дело – по статье о фейках про российскую армию. Об этом пишут Idel.Реалии со ссылкой на издания "База" и прогосударственное информ-агентство "Татар-информ".

Поводом к возбуждению дела стала книга "Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину", изданная Татаро-башкирской службой Радио Свобода в ноябре прошлого года. В книгу включены рассказы жителей Поволжья. Сборник подготовлен на основе интервью, которые выходили на сайте "Idel.Реалии" с марта по август 2022 года.



По версии следствия, Алсу Курмашева причастна к распространению книги.



Это уже третье уголовное дело в отношении журналистки. В октябре суд в Казани признал её виновной в неуведомлении о втором гражданстве и приговорил к штрафу в десять тысяч рублей. Сейчас Курмашева находится в СИЗО по другому уголовному делу – о нарушении закона об "иностранных агентах".

Ранее сегодня, 12 декабря, Верховный суд Татарстана оставил её в СИЗО. Адвокат журналистки требовал заменить арест на меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Суд в этом отказал и оставил решение нижестоящего суда без изменения. Курмашева останется под стражей до 4 февраля.

В СИЗО Курмашева находится с конца октября 2023 года. Следствие считает, что журналистка должна была сама предоставить документы для включения её в реестр иноагентов. Это первое уголовное дело по этой статье в России, которое возбудили против журналиста. Курмашева вину не признаёт.

Правозащитники призывают российские власти прекратить уголовное преследование журналистки, а её саму – освободить. Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Курмашеву политической заключённой.

У Курмашевой двойное гражданство: США и России. До ареста она проживала в Праге со своим мужем и детьми. В середине мая 2023 года журналистка приехала в Казань по семейным обстоятельствам.

В июне, перед вылетом домой, журналистку задержали и изъяли оба её паспорта. Позже против неё возбудили уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве и взяли подписку о невыезде. Виновной суд признал её только в октябре, назначив штраф в десять тысяч рублей. Вскоре Курмашеву арестовали по второму уголовному делу – об иностранных агентах.