ЕС: решение США и России по Украине не может быть принято без Евросоюза

Решение США и России об урегулировании ситуации вокруг Украины не может быть выработано без участия ЕС. Об этом на пресс-конференции в Париже заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Брюссель уже оказал Киеву помощь на сумму более шести с половиной миллиардов долларов и зависит от положения Украины как от страны, через которую российский газ идёт в Европу.

Президент Франции Эммануэль Макрон в совместном выступлении с главой Еврокомиссии отметил, что переговоры Вашингтона и Москвы следует оценивать позитивно. Макрон также призвал ЕС провести собственные переговоры с Россией. "Ведение диалога не означает, что мы должны идти на уступки", — сказал президент Франции.

Ранее в пятницу министр финансов Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Кремль пытается отстранить ЕС от обсуждения ситуации с Украиной. Но, по словам Ле Дриана, возможная агрессия Москвы в отношении Киева может привести к пересмотру договора по газопроводу "Северный поток – 2".