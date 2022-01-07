ЕС: решение США и России по Украине не может быть принято без Евросоюза

Решение США и России об урегулировании ситуации вокруг Украины не может быть выработано без участия ЕС. Об этом на пресс-конференции в Париже заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что Брюссель уже оказал Киеву помощь на сумму более шести с половиной миллиардов долларов и зависит от положения Украины как от страны, через которую российский газ идёт в Европу.
Президент Франции Эммануэль Макрон в совместном выступлении с главой Еврокомиссии отметил, что переговоры Вашингтона и Москвы следует оценивать позитивно. Макрон также призвал ЕС провести собственные переговоры с Россией. "Ведение диалога не означает, что мы должны идти на уступки", — сказал президент Франции.
Ранее в пятницу министр финансов Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Кремль пытается отстранить ЕС от обсуждения ситуации с Украиной. Но, по словам Ле Дриана, возможная агрессия Москвы в отношении Киева может привести к пересмотру договора по газопроводу "Северный поток – 2".
- Осенью прошлого года СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – в частности не расширять НАТО на восток и включать в союз новых членов бывших советских республик. Переговоры России, США и НАТО о гарантиях безопасности намечены на следующую неделю.
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