США ввели санкции против шести иранских бизнесменов

Минфин США ввёл санкции против шестерых граждан Ирана, связанных с поставками российской армии дронов-камикадзе "Шахед". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Речь идёт о руководителях находящейся под американскими санкциями компании Qods Aviation Industries (QAI). В сообщении отмечается, что компания участвовала в передаче боевых дронов России для использования их в Украине.

В санкционный список включён председатель совета директоров QAI Сейед Ходжатолла Горейши. По данным Минфина США, он руководил военными исследованиями и разработками Ирана, а также отвечал за ведение переговоров с Россией о поставке иранских беспилотников.

Также в санкционном списке оказался управляющий директор QAI Хассем Дамавандян, который, по информации ведомства, курировал процесс обучения российских военных управлению дронами-камикадзе. Кроме того, под санкции попал директор иранской Организации аэрокосмической промышленности Надер Хун Сиаваша.