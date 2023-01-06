США ввели санкции против шести иранских бизнесменов

Минфин США ввёл санкции против шестерых граждан Ирана, связанных с поставками российской армии дронов-камикадзе "Шахед". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Речь идёт о руководителях находящейся под американскими санкциями компании Qods Aviation Industries (QAI). В сообщении отмечается, что компания участвовала в передаче боевых дронов России для использования их в Украине.
В санкционный список включён председатель совета директоров QAI Сейед Ходжатолла Горейши. По данным Минфина США, он руководил военными исследованиями и разработками Ирана, а также отвечал за ведение переговоров с Россией о поставке иранских беспилотников.
Также в санкционном списке оказался управляющий директор QAI Хассем Дамавандян, который, по информации ведомства, курировал процесс обучения российских военных управлению дронами-камикадзе. Кроме того, под санкции попал директор иранской Организации аэрокосмической промышленности Надер Хун Сиаваша.
- Киев обвиняет Москву в использовании иранских беспилотников при атаке на гражданские объекты. Россия обвинения в использовании иранского оружия отвергает.
- В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной. Власти Ирана неоднократно отрицали поставки России беспилотников.
- В ноябре Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждает, что они были отправлены до начала войны в Украине.
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