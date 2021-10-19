ЕСЧП присудил 453 тысячи евро родственникам сборщиков черемши

Европейский суд по правам человека присудил 453 тысячи евро компенсации морального и материального вреда родственникам сборщиков черемши, убитых в Ингушетии в 2010 и 2013 годах, сообщает “Медиазона” со ссылкой на “Правовую инициативу".

В феврале 2010 года почти 200 жителей приграничного чеченского села Ачхой-Мартан отправились в лес собирать ягоды. Они случайно попали на территорию, где проходила операция по борьбе с терроризмом, говорят правозащитники. Четыре человека были убиты, один был ранен и один пропал без вести.

Спустя три года – в марте 2013 – история повторилась. На границе Чечни и Ингушетии проходили военные ученые, на которые случайно вышли сборщики черемши. Тогда был убит один человек, еще один получил серьезные ранения. ЕСПЧ объединил эти эпизоды в одно дело.

По мнению Страсбурга, Россия нарушила право на жизнь и запрет на бесчеловечное обращение Конвенции о защите прав человека и основных свобод.