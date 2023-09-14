Ещё двое журналистов сообщили о программе-шпионе в телефонах

Генеральный директор "Новой газеты Европа" Мария Епифанова и корреспондент "Новой газеты Балтия" Евгений Павлов сообщили, что их телефоны, по всей вероятности, были заражены шпионской программой Pegasus разработки израильской NGO Group.

Днём ранее о заражении своих телефонов рассказали издатель "Медузы" Галина Тимченко и бывший шеф-редактор телеканала Настоящее Время Евгений Эрлих.

По словам Епифановой, 29 августа она получила уведомление от компании Apple о том, что её мобильное устройство могли взломать некие спонсируемые государством хакеры. Журналистка рассказала, что выполнила рекомендации Apple, но не стала никуда обращаться.

3 сентября журналистка получила оповещение от Telegram, в котором говорилось, что кто-то вошел в ее аккаунт с устройства Huawei в Каире.

Павлов рассказал, что 29 августа, как и Епифанова, получил от Apple сообщение о возможном взломе устройства. Епифанов – гражданин Латвии. Он проживает в стране с рождения.

По словам Павлова, сначала он не придал значения этому письму, но после сообщения "Медузы" решил обратиться в Access Now — организацию, которая отстаивает цифровые права людей по всему миру.

Все журналисты, обнаружившие программу-шпиона, проживают в Латвии и пользуются местными сим-картами. Телефон Тимченко, по всей вероятности, был заражён, когда журналистка находилась в поездке в Германии.

По данным Access Now, в Европе Pegasus пользуются Латвия, Эстония и Германия. Access Now также называет предполагаемыми клиентами Pegasus Азербайджан, Казахстан и Узбекистан и полагает, что спецслужбы этих стран могли заразить телефон Тимченко по просьбе России.

Никаких доказательств, что перечисленные страны использовали шпионское оборудования для атак на телефоны российских журналистов, не приводится.

NSO Group уверяет, что продает программу только государственным структурам для борьбы с террористами.