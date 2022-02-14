ЕСПЧ обязал Россию сообщать о здоровье Заремы Мусаевой

Европейский суд по правам человека применил правило 39 и обязал российские власти каждые две недели сообщать о состоянии здоровья арестованной в Чечне Заремы Мусаевой, жены судьи Верховного суда республики в отставке Сайди Янгулбаева, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на "Комитете против пыток".

Правозащитники также отмечают, что будут настаивать на соблюдении прав Мусаевой в соответствии со статьей о праве на справедливое судебное разбирательство.

"Чтобы гарантировать соблюдение прав Заремы Мусаевой, властям РФ для начала нужно передать ее дело из Чеченской Республики, поскольку следствие там себя дискредитировало", — сказала юрист организации Ольга Садовская.