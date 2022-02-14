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ЕСПЧ обязал Россию сообщать о здоровье Заремы Мусаевой

Зарема Мусаева

Европейский суд по правам человека применил правило 39 и обязал российские власти каждые две недели сообщать о состоянии здоровья арестованной в Чечне Заремы Мусаевой, жены судьи Верховного суда республики в отставке Сайди Янгулбаева, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на "Комитете против пыток".

Правозащитники также отмечают, что будут настаивать на соблюдении прав Мусаевой в соответствии со статьей о праве на справедливое судебное разбирательство.

"Чтобы гарантировать соблюдение прав Заремы Мусаевой, властям РФ для начала нужно передать ее дело из Чеченской Республики, поскольку следствие там себя дискредитировало", — сказала юрист организации Ольга Садовская.

  • Власти Чечни считают сыновей Мусаевой – Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых – причастными к администрированию телеграм-канала "1ADAT" (признан Заводским райсудом Грозного экстремистским и заблокирован), критикующего действующую в республике власть.
  • 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку у Сайди Янгулбаева на тот момент был статус судьи в отставке, задержали только его супругу.
  • Сразу по приезду в Грозный Мусаеву отправили на 15 суток в спецприемник по обвинению в оскорблении полицейского. Позже на нее завели уголовное дело – якобы из-за нападение на силовика. На время следствия суд отправил женщину в СИЗО на два месяца. Она болеет сахарным диабетом и должна регулярно принимать инсулин.

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