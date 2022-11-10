Европейский суд по правам человека 10 ноября рассмотрел несколько дел против России. Они касались нарушений прав человека при проведении публичных мероприятий, условий содержания в исправительном учреждении и формального рассмотрения дел судами. Решения изучила редакция Кавказ.Реалии.

Активисту из Краснодара Юрию Власову присудили выплату в 3900 евро за задержание и арест за участие в акции 26 марта 2017 года – тогда в 100 городах страны прошли акции с требованием провести расследование в отношении бывшего президента Дмитрия Медведева. Поводом для требований стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о недвижимости политика. Суд установил, что постановление об аресте было исполнено немедленно, но вступления его в силу и рассмотрения апелляцией.

Александр Асютин доказал в суде, что Ленинский суд Ростова формально подошел к рассмотрению его дела, используя предположения при отсутствии доказательной базы при продлении сроков содержания под стражей. Ему присудили 2500 евро. Вероятно, речь идет о бывшем начальнике тылового обеспечения ГУ ФСИН Ростовской области Александре Асютине, признанном виновным в получении взяток от предпринимателей за заключение договоров.

Также 10 ноября рассмотрено дело Елены Куликовой, задержанной на одиночном пикете в поддержку Алексея Навального 18 июня 2017 года. На нее составили протокол, оштрафовав на 20 тысяч рублей. Суд назначил ей выплату в 3900 евро – по нынешнему российскому курсу это порядка 240 тысяч рублей.

Александру Федотову присуждены 6500 евро за ненадлежащие условия содержания в ИК-11 Ставрополя. Он заявил о плохом качестве пище, ограниченом доступе к теплой воде, неадекватных условиях соблюдения гигиены, плесени и насекомых. На 100 осужденных приходилось всего четыре туалета, а на одного арестанта – два с половиной квадратных метра площади.

На акции за честные выборы 8 октября 2019 года в Ростове была задержана Оксана Завгородняя. На нее составили административный протокол по "митинговой" статье. Суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей, апелляция остановила постановление в силе. ЕСПЧ счел это несоразмерными мерами в отношении организатором и участников публичных мероприятий, присудив 3900 евро.