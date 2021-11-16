ЕСПЧ признал незаконным штраф, назначенный "Голосу" в 2011 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что в декабре 2011 года Россия неправомерно назначила штраф движению в защиту прав избирателей "Голос" (признан в России иностранным агентом) за публикацию "Карты нарушений". Об этом Страсбург заявил во вторник, 16 ноября.



Во время парламентских выборов 2011 года "группа депутатов Государственной думы и председатель ЦИК пожаловались Генеральному прокуратуру, утверждая, что на сайте НПО содержится негативная информация о партии "Единая Россия", - говорится в решении ЕСПЧ.

1 декабря 2011 года Мещанский межрайонный прокурор постановил возбудить административное дело о нарушении порядка участия СМИ в информационном обеспечении выборов. За публикацию "Карты нарушений" движению "Голос" был назначен штраф 30 тысяч рублей: мировой суд расценил "карту" как результаты соцопросов или прогнозов.

Оспорить решение в вышестоящих российских судах правозащитникам не удалось. В 2013 году они обратились в ЕСПЧ, где посчитали, что Россия нарушила 10 статью Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (Свобода выражения мнений).