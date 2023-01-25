ЕСПЧ признал Россию ответственной за события в Донбассе с 2014 года

Европейский суд по правам человека признал, что часть украинского Донбасса находится под российским контролем с мая 2014 года. Это означает, что против России могут быть рассмотрены тысячи исков, касающихся преступлений, совершённых в этих районах. Об этом сообщает агентство Reuters.

Суд в Страсбурге решил, что его юрисдикция позволяет рассматривать жалобы о событиях в Донбасе, рассматривая три иска Украины и Нидерландов против России. Два из них касаются нарушений прав человека на подконтрольных сепаратистам территориях, одно — предполагаемой вины Москвы за катастрофу лайнера "Малазийских авиалиний" в 2014 году. Тогда пассажирский "Боинг" был сбит российской зенитной установкой, расположенной на контролируемой сепаратистами территории. Погибли 298 человек.

Россия отрицала возможность рассмотрения исков, заявляя, что не контролирует сепаратистов в Донецкой и Луганской областях. Однако суд постановил, что Москва имела значительное влияние на военную стратегию сепаратистов, предоставляла им оружие и проводило артиллерийские обстрелы по просьбам сепаратистов, а значит может отвечать за события, происходившие на их территории.

Теперь суд будет рассматривать дело Украины и Нидерландов против России по существу. Кроме того, будет открыта дорога тысячам других дел, ожидавших этого решения.

Однако судебные заседания, вероятно, затянутся и будут затруднены позицией Москвы по участию в работе ЕСПЧ, отмечает DW. После исключения из Совета Европы Москва не считает себя обязанной нести ответственность за нарушение Европейской конвенции по правам человека.

Кроме того, даже если ЕСПЧ примет решения, Россия не планирует их исполнять. В июне в стране вступил в силу закон, отклоняющий все решения суда, вынесенные после 16 марта 2022 года.