HRW: Варшава и Минск разделяют ответственность за мигрантов

Варшава и Минск разделяют ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе. Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch.

В своём докладе правозащитники отмечают, что польские пограничники – иногда жестоко – оттесняют мигрантов на белорусскую территорию несмотря на то, что люди просят убежища. Кроме того, по данным Human Rights Watch, польские солдаты при депортации разлучали детей и родителей. Власти Польши все обвинения в свой адрес отвергли.

В документе также отмечается о фактах насилия и бесчеловечном отношении к мигрантам со стороны белорусских пограничников.

Human Rights Watch посетила беженцев по обе стороны границы в октябре. Доклад правозащитников основан на 19 интервью людей, путешествующих в одиночку, и семей с детьми.

Евросоюз обвиняет режим авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко в намеренной доставке на границу с Польшей тысяч мигрантов, которые хотят прорваться в ЕС. Создавая кризис с мигрантами, Лукашенко тем самым мстит за западные санкции, уверены в Брюсселе.

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