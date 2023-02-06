Есть ли дорога к миру?

В еще выходящей в России "Новой рассказ-газете" появилась статья лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского. Она называется "Прекратите!". Это призыв к обеим сторонам остановить боевые действия, прекратить огонь. С констатацией того, что сейчас никто на такое соглашение идет: ни глобальная коалиция, ни Зеленский, ни Путин, но оно нужно...
Мирные инициативы и реальность. Гость программы психолог и публицист Леонид Гозман, политик Андрей Морев.
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