Суд в России арестовал активы бизнесмена Олега Дерипаски оценочной стоимостью в миллиард долларов и лишил его дорогой земли в Краснодарском крае после того, как Кремль попросил его прекратить критиковать войну в Украине. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на анонимные источники. Пресс-секретарь Кремля это не подтверждает.

По данным издания Кремль дважды просил бизнесмена смягчить критику российской агрессии. Сразу после начала февральского вторжения, миллиардер опубликовал на своих страницах в соцсетях несколько записей, которые можно было расценить как недовольство войной. “Это безумие, как мне кажется, нужно заканчивать уже сейчас,” — написал он про войну 2 апреля.

Кремль "попросил бизнесмена успокоиться", — утверждает один из собеседников FT, близкий к Дерипаске. Другой сказал, что Кремль обратился к миллиардеру в начале марта, когда тот написал "нам нужен мир как можно скорее". С тех пор миллиардера просили смягчить высказывания ещё как минимум один раз, утверждает газета. В апреле основанный им "Русал" призывал расследовать убийства в Буче.

В сентябре суд прекратил 49-летнюю аренду компанией Дерипаски 30 земельных участков в грузовом районе порта Сочи. Решение было вынесено Арбитражным судом Краснодарского края по иску администрации Федеральной территории "Сирус". За день до этого тот же суд лишил компанию Дерипаски права аренды 14 земельных участков на территории "Сириуса". Кроме того, суд арестовал гостиничный комплекс "Имеретинский" и пристань для яхт, общей стоимостью около миллиарда долларов.

Суды в Краснодарском крае традиционно считаются лояльными Дерипаске, имеющему значительное влияние в регионе. Однако проект строительства наукограда на федеральной территории "Сириус", которая судилась с бизнесменом, лично поддержан президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Кремля и Путина Дмитрий Песков заявил, что Дерипаска войну, с точки зрения Москвы, не критикует, а требует воевать лучше. “Как и многие, он настаивает на том, чтобы все делалось лучше и эффективнее,” — заявил чиновник. Он попросил не связывать решение краснодарского суда со словами бизнесмена, как и вовлечённость Путина в проект “Сириуса”.

Дерипаска находится под международными санкциями как "кошелёк" Путина. В 2018 году Соединённый Штаты обосновывали введение ограничений против бизнесмена в том числе тем, что он, по данным американских властей, "отмывает деньги для президента Путина." Он был женат на дочери советника Путина Валентине Юмашеве Полине. В мае стало известно, что Юмашев покинул должность после начала полномасштабной украинской войны.

Если миллардер потеряет арестованные активы, он может выпасть из списка Forbes. Журнал в 2022 году оценил его состояние в 1,7 миллиарда долларов. Потеря миллиардного актива сократит его состояние больше, чем в два раза. В 2011 году оценка активов миллиардера достигала 16,8 миллиарда. Сам он заявлял, что только из-за санкций потерял 7,5 миллиарда.