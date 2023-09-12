Пешком и без чемодана? Как теперь россиянам попасть в Европу

В минувшее воскресенье Еврокомиссия выпустила разъяснение той части санкционного законодательства, которое касается ввоза из России в Евросоюз автомобилей и ряда других товаров. Эти нормы были приняты еще девять лет назад, они запрещают импорт из России определенной товарной номенклатуры, но про вещи для личного пользования там ничего не говорится.

Из нынешнего же документа следует, что въезд в ЕС на зарегистрированной в России машине можно расценивать именно как запрещенный импорт. Поэтому вне зависимости от того, используется ли транспортное средство в личных или коммерческих целях, оно может быть арестовано. Впрочем, сейчас речь идет о том, что такие автомобили будут просто разворачивать на границе с Евросоюзом.

В соответствии с такой трактовкой санкционных норм в отношении легковых автомобилей запрет может быть распространен и на другие вещи. Личные изделия из кожи и меха, компьютеры и смартфоны, фотокамеры, косметику и средства гигиены, вплоть до зубной пасты и туалетной бумаги – все это могут отобрать на границе, посчитав попыткой незаконного импорта.

Предлагаемая интерпретация носит рекомендательный характер для национальных органов власти и регуляторов

Следует отметить, что позиция исполнительного органа Евросоюза появилась в разделе "наиболее часто задаваемых вопросов" о санкциях в отношении России. Причем речь об ограничениях, которые были приняты ЕС еще 31 июля 2014 года. Предлагаемая интерпретация носит рекомендательный характер для национальных органов власти и регуляторов. А поскольку речь не о какой-то новой норме, а о том, как понимать уже давно принятую, не факт, что в реальности все мгновенно изменится. Необходимость в разъяснениях возникла в связи с конфликтами, возникшими в июне 2023 года после ареста нескольких автомобилей с российскими номерами при попытке въехать в Германии из другой страны Евросоюза.

Как бы там ни было, "разъяснение" Еврокомиссии, мягко говоря, неприятное. Теперь поехать из России в Европу на своем автомобиле не получится. А это был один из самых доступных способов. Остаются автобусы, в которых на всякий случай придется ехать без телефона и чемодана (чемоданы, согласно санкционным нормам ЕС, импортировать тоже нельзя), либо самолеты через третьи страны.

Растаможить машину и поставить ее на учет не так просто

Сильнее всего все это отразится на так называемых релокантах, многие из которых приехали в Европу на своих автомобилях и в массе своей продолжают пользоваться российскими номерами. Растаможить машину и поставить ее на учет не так просто, а если автомобиль российской сборки, то еще и крайне дорого (сертификация обойдется в несколько тысяч евро).

Кто-то, следуя таможенным правилам, раз в три месяца вывозит машину из ЕС и возвращается, а кто-то на свой страх и риск просто ездит до первой проверки. Сейчас все эти люди рискуют лишиться своих автомобилей. Проблема в том, что это не какие-то новые европейские санкции, которые не имели бы обратной силы. А разъяснение давно действующего положения.

Дискуссии о "плохих" и "хороших" русских на этом, думаю, можно завершить. Те, кто подписывал в мае 2022 года декларацию Антивоенного комитета, осуждающую аннексию Крыма и вторжение на территорию Украины в надежде на какое-то особое отношение в развитых странах, горько разочарованы.

Как к этому относиться? Можно только повторить написанное около года назад. Обсуждать (и уж тем более осуждать) действия европейцев, у которых нет ни желания, ни ресурсов разбираться, кто из россиян пытается спасти себя и детей от промывания мозгов, мобилизации и потенциальной "уголовки" по одной из новых политических статей, кто пытается легализовать наворованное, а кто просто соскучился по немецкому пиву, испанскому хамону и Венской опере, так же бессмысленно, как пытаться остановить Путина одиночными пикетами.

Одежду, надетую на путешественников – даже если она подпадает под формальные санкции – никто отбирать не будет

Если вернуться к нынешней ситуации, то справедливости ради следует отметить, что ограничение действует вовсе не в отношении граждан России, как пытается утверждать сенатор Андрей Клишас. Если у вас российский паспорт, но едете вы на автомобиле, скажем, с грузинскими номерами, никаких вопросов у таможни не будет. И наоборот, если кто-то соберется пересечь границу по израильскому, армянскому или даже французскому паспорту, но на российских номерах, он рискует по Европе передвигаться пешком и без чемодана.

Уже в понедельник 11 сентября европейские журналисты обратились за дополнительными разъяснениями. Пришлось даже созывать специальный брифинг, на котором представитель Еврокомиссии Дэниэл Ферри в ответ на вопрос корреспондента Deutsche Welle заявил, что таможенные органы стран Союза при досмотре будут руководствоваться здравым смыслом. И, например, одежду путешественников – даже если она подпадает под формальные санкции – никто отбирать не будет.

Распространяется ли это исключение, например, на вещи личного пользования: косметику, мобильные телефоны или ноутбуки, импорт которых в ЕС также запрещён, представитель Еврокомиссии прямо не сказал. При этом Ферри подтвердил, что въезд в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях может расцениваться как запрещённый импорт.

12 сентября представители государственных органов стран Балтии и Финляндии прокомментировали норму Евросоюза, запрещающую ввоз личных автомобилей, зарегистрированных в России. В Литве россиянам рекомендуют не въезжать в страну, в Латвии планируют не пускать их, в Финляндии говорят, что изымать машины пока не планируют. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что российские автомобили пока могут въезжать в страну, но он одобряет трактовку с запретом и считает, что во всех приграничных с Россией странах ЕС должны перестать пускать российские машины. Машины продолжают ездить через границу, передаёт ERR.