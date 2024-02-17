"Я осознаю риски". Россия преследует политиков стран Балтии за рубежом

Россия объявила в розыск десятки политиков и чиновников стран Балтии. Большинство из них принимали или исполняли решения по демонтажу советских памятников. Опасность быть задержанными в странах, дружественных России, и выданными ей для разыскиваемых вполне реальна. Это доказывает история бывшего депутата латвийского парламента Вячеслава Домбровского, который только по счастливой случайности не попал в руки киргизской полиции в октябре прошлого года в Бишкеке.

Издание "Медиазона", изучив разыскной список на сайте российского МВД, обнаружило там политиков и чиновников из европейских стран, обвиняемых по уголовным статьям. Среди них около двух сотен граждан стран Балтии, в частности 80 латвийских политиков – 64 депутата Сейма прошлого созыва, в том числе шесть действующих министров, а также экс-глава МВД, действующий и бывший мэры Риги и муниципальные депутаты. Они обвиняются по делу об уничтожении захоронений, которое Следственный комитет России возбудил после сноса так называемого памятника Победы в Риге в 2022 году. Например, парламентарии, фигурирующие в списке, голосовали за выход из двустороннего договора с Россией о сохранении мемориалов. Бывшая глава МВД Латвии Мария Голубева, по мнению России, ответственна за исполнение этого решения.

В базе российского МВД нашли также 29 действующих и бывших литовских чиновников, историков, политиков, юристов. Там есть, например, министр культуры, шестеро депутатов Вильнюсского городского совета, мэр Клайпеды, его заместитель и 13 членов городского совета. Из эстонских политиков в список попали всего двое – премьер-министр Кая Каллас и глава Государственной канцелярии Таймар Петеркоп. Каллас, таким образом, удостоилась "чести" стать первой главой иностранного правительства, объявленной в розыск властями РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 13 февраля, что все эти люди "ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью". Европейские политики выступили в соцсетях в поддержку эстонского премьера.

Во всех трех странах Балтии российских послов или дипломатов, исполняющих их обязанности, вызвали в МИД для объяснений. Рига, Таллинн и Вильнюс считают, что практика распространения Россией национальной юрисдикции за рубеж может быть расценена как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и противоречит Уставу ООН.

О том, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела против латвийских должностных лиц в связи с законом о демонтаже объектов, прославляющих советский и нацистский режим, стало известно уже в декабре 2022 года. Тогда же председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил оценить действия политиков Эстонии в связи со сносом мемориала с танком Т-34 в Нарве.

Это необязательно означает, что карточки на этих политиков есть и в базе данных Интерпола. Председатель комиссии латвийского Сейма по международным делам Рихард Колс рассказал, что с 2022 года Россия не может высылать ордера на арест членам этой организации для прямого исполнения. Все данные проходят через Генеральный секретариат, который препятствует преследованию людей по политическим мотивам. А Рига, Вильнюс и Таллинн считают эти уголовные дела политически мотивированными.

В то же время различные страны могут создавать собственные внутренние списки по запросам России. МИД Латвии, к примеру, уже предупредил латвийские госучреждения, что теперь действующие и бывшие должностные лица должны путешествовать в страны, не входящие в ЕС и НАТО, с осторожностью, даже если они не находят себя в списках. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подчеркивает, что информация, представленная "Медиазоной", неофициальная и в действительности списки могут быть еще обширнее.

И это беспокойство оправданно. В октябре прошлого года бывшего депутата Сейма Латвии Вячеслава Домбровского только по счастливой случайности не задержала киргизская полиция в Бишкеке. Латвийский МИД приложил все усилия, чтобы политик смог покинуть Кыргызстан. Тогда официально сообщалось, что запрос на его задержание был выдан Россией в обход общепринятой международной практики, а также что Россия могла начать преследование жителей Латвии во всех странах СНГ.

Вячеслав Домбровский рассказал Радио Свобода, как развивались события.

– Как вы оказались тогда в Бишкеке?

– Как преподаватель, приглашенный профессор Академии ОБСЕ. Я вел там курс по макроэкономике для студентов магистратуры.

– Сколько времени вы провели там к тому моменту, как узнали, что на вас охотится киргизская полиция?

– Почти месяц.

– Когда вы ехали в Кыргызстан, какая у вас была информация об этой стране? Вы, наверное, искали информацию об уровне свобод, верховенства права и прочих требованиях, необходимых для безопасности вашего пребывания там?

– Я посмотрел рейтинги Freedom House, из которых, как любой может удостовериться, следует, что рейтинги свобод Кыргызстана, конечно, низки по сравнению с европейскими странами, но среди остальных государств Центральной Азии он считался наиболее свободной страной.

– Были ли у вас там друзья или знакомые к тому времени?

– Нет.

– Как вас приняли?

– Весьма радушно, доброжелательно. Академия ОБСЕ – замечательное место, и она делает очень важную работу в Центральной Азии. О руководстве, коллегах, студентах могу сказать только хорошее. Студенты у меня были не только из Кыргызстана, а со всей Центральной Азии. В целом поездка для меня оказалась как путешествие во времени, я как будто вернулся в Латвию 90-х годов.

Поездка для меня оказалась как путешествие во времени

– Как там относятся к Западу?

– За месяц интенсивной работы у меня не сложилось с кем-то из местных жителей настолько доверительных отношений, чтобы составить об этом представление. Я также не смотрел местного телевидения и не читал местных газет. Но враждебности я не видел.

– Как вы обнаружили, что киргизская полиция вас разыскивает?

– Мне об этом сообщили. Кто – сказать не могу.

– Вы уже говорили прессе, что это был ваш знакомый из США.

– Это интерпретация прессы. Я не говорил, кто это.

– Вы узнали, что вас разыскивает полиция, но она вас не нашла. Почему?

– Она была в двух местах: в одном месте я был зарегистрирован, но реально не жил, и второе – место работы, где они меня ждали, насколько мне известно.

– Вам сообщили, с какой целью они пришли?

– Сказали, что я в розыске.

– А уточнили конкретно, кто вас разыскивает и по какому поводу?

– Нет. Сказали, что я в уголовном розыске, меня ищет уголовная полиция, точнее, в Кыргызстане она называется милиция. И уже потом, я не могу сказать как, мы узнали, что люди видели разыскной список ряда депутатов Сейма Латвии. Список российской стороны, которая требовала их ареста и экстрадиции. То есть я был не единственным в этом списке.

– Я с трудом могу себе это представить: вот ты приезжаешь профессором в незнакомую страну и обнаруживаешь себя в розыске по уголовной статье. Каковы были ваши действия?

– Я позавтракал.

– У вас хватило силы духа?

– Ну, если ты не знаешь, как сложится твой день и где ты окажешься к его концу, стоит хотя бы позавтракать. Позвонил в наше посольство в Казахстане. И потом ждал, не могу сказать где, пока наши дипломаты разрешат этот вопрос с правительством Кыргызстана. Должен также положительно отметить то, что правительство позволило мне выехать из страны, что, несомненно, было жестом доброй воли.

– Вы рассказывали раньше, что вас также снабдили инструкциями по безопасности.

– Да, в какой-то момент мне сказали почистить свой телефон и компьютер.

– Сколько времени вы прятались?

– С того момента, как я узнал, что меня разыскивают, до вылета из страны прошло меньше 24 часов.

– В это время посольство Латвии в Казахстане занималось переговорами с киргизской стороной?

– Не только они. Этим занимались многие на многих уровнях, начиная с нашего министерства иностранных дел до посла Европейского союза в Кыргызстане, переговоры велись также со стороны ОБСЕ. Наш посол в Казахстане, наш МИД и посол ЕС в Кыргызстане были со мной на связи постоянно. Как только мне сообщили, что достигнута договоренность о том, что меня выпустят, я купил билет на самолет.

– Когда эти переговоры велись, вам сообщали, что на кону?

– Сначала мне говорили, что мне хотели только задать вопросы. Но в какой-то момент риторика сменилась. Мы понимали, что, возможно, все изменится после визита кого-нибудь из российского посольства к кому-то с киргизской стороны.

– Российское посольство со своей стороны тоже следило за этим в реальном времени?

– Может быть, они знали, может быть, еще нет.

– Когда вы узнали, что вас ищет именно Россия?

– Через несколько часов. Первые полчаса или даже больше я просто не знал, что предполагать. Потом мне пришло в голову, что это может быть связано с этим голосованием [в Сейме по закону о демонтаже памятников]. Где-то краем уха я слышал, что кому-то из Рижской думы то ли пришел такой мейл с российской стороны, то ли в соцсетях ему написали, что против них заведено уголовное дело. Я поискал в интернете и нашел, что да, российский Следственный комитет завел уголовные дела против латвийских должностных лиц. Я допустил, что это может касаться и меня, и оказался прав.

– Почему, как вы думаете, это произошло только через месяц после того, как вы прибыли в Кыргызстан?

– Без понятия. У меня было такое предположение. Так как я там находился дольше месяца, я должен был зарегистрировать место жительства и попал в базу данных МВД. Возможно, в Кыргызстане разные базы данных у пограничников и МВД и они между собой "не разговаривают".

– Из этого можно сделать вывод, что человек, который попал в эти списки, может находиться в стране, в которой они существуют, где есть запрос от России, и не знать об этом.

– Я бы не стал делать такие выводы. Может быть, в других странах эти базы данных и взаимодействуют между собой.

– Человека могут арестовать прямо на границе?

– Ну, или по крайней мере задержать.

– На ваш взгляд, вас могли выдать России в той ситуации?

– Конечно. В Кыргызстане было легко увидеть, что отношения с Россией очень близкие. Рядом с домом правительства стоит огромный памятник Дружбы народов, поставленный в честь вхождения в состав России. Есть двусторонний договор о выдаче между Кыргызстаном и Россией, как мне сказали.

Мы говорим о новой реальности, как в советские времена, когда агенты КГБ кого-то похищали

– Сейчас скандал со списками разгорелся и вышел на европейский уровень. Как вы думаете, каков риск, что эта ситуация может повториться для других его фигурантов? Могут ли их выдать России?

– Такой риск однозначно есть. Даже если, предположим, не выдадут, есть разные другие методы. Мы видели случай с группой "Би-2", где, возможно, само задержание произошло при содействии российской стороны и с попытками экстрадировать [музыкантов] в Россию. Я видел в новостях еще в Кыргызстане, что одного российского гражданина выдали, а другого Кыргызстан не выдал, но через пару дней ночью к нему заявились люди, которые представились правоохранителями, а на следующий день человек оказался в Москве.

– По-вашему, насколько реально оказаться похищенным из стран, у правоохранителей которых нет исторических связей с Россией?

– Такого нельзя исключать. Сейчас мы уже говорим о новой реальности, как в советские времена, когда агенты КГБ кого-то похищали и увозили в Советский Союз.

– Вам приходится сейчас отказываться от своих планов в связи с тем, что вы теперь осознаете риск таких путешествий?

– Что в Россию и Беларусь я при жизни Путина и Лукашенко не поеду, это уже ясно давно. После случая с "Би-2" Таиланд тоже под вопросом. Больше пока ничего. Пока мне не пришлось отказываться от путешествий. Хотя я осознаю риски. Но да, мой курс в Кыргызстане пришлось отменить, – сказал Вячеслав Домбровский.