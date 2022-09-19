Эстонский парламент Рийгикогу 20 сентября рассмотрит законопроект о запрете иностранцам, не являющимся гражданами стран Евросоюза, голосовать на местных выборах. Обладающая большинством в правящей коалиции партия предложила распространить его только на граждан России и Беларуси. Об этом сообщила общественная телерадиокомпания страны.

Законопроект был внесён входящей в коалицию консервативной партией "Отечество", в их тексте он касается всех иностранцев. Обладающая большинством в коалиции Партия реформ выступила за то, чтобы сузить его до россиян и белорусов. "Голосование граждан страны-прямого агрессора на наших местных выборах представляет угрозу безопасности", — цитирует телерадиокомпания заместителя председателя партии Эррки Кедро.

Канцлер юстиции и президент отметили, что законопроект в существующем виде может противоречить Конституции страны. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, также принадлежащая к Партии реформ, отметила, что в стране есть города, где у большинства населения нет эстонского гражданства, и лишение населения права голоса может повысить напряжённость в обществе, — передаёт "Постимеэс".