90 – это новые 60? Александр Генис – о выборах и Байдене

Официально объявив о своем намерении вновь баллотироваться на пост президента, Джо Байден вступил на путь, от которого его отговаривала едва ли не вся страна. Против, как показывают опросы общественного мнения, – 70% избирателей. Даже среди демократов 51% считают, что он должен уступить дорогу другим кандидатам. Собственно, и Байден не собирался засиживаться в Белом доме. На прошлых выборах он назвал себя "мостом между двумя поколениями политиков". Но на третьем году правления Байдена обнаружилось, что в партии нет серьезных претендентов. Самый заметный – Роберт Кеннеди-младший. Но его политический капитал – громкая фамилия и пугающие многих конспирологические взгляды на прививку от ковида.

В этой ситуации демократы, как в верхнем эшелоне, так и рядовые избиратели, одобряют кандидатуру Байдена сжав зубы. Как пишут в The New York Times, "со стоицизмом, а не энтузиазмом", ибо другого выхода нет. Причина – опять Дональд Трамп, уже вступивший в предвыборную гонку. Аналитики в один голос уверяют, что перспектива его возвращения в Вашингтон объединяет – более того, мобилизует – всех сторонников Демократической партии, а вероятно, и независимых избирателей. Как и на прошлых выборах, они видят в Байдене оплот стабильности, единственную фигуру, способную, как это случилось в 2020-м, остановить Трампа, чтобы спасти, по выражению нынешнего президента, "душу Америки". Эта борьба, сказал он сейчас, не закончена, потому что стране и демократии всё ещё угрожает опасность, связанная с бывшим президентом и его сторонниками.

Байден возглавил антипутинскую коалицию, как Рузвельт возглавил антигитлеровскую

Разделившие Америку любовь и нелюбовь к Трампу заметны невооруженным глазом даже в либеральном Нью-Йорке. В тот исторический день, когда прежний президент оказался под арестом, я пришел к помпезному, почти древнеримскому, как все в этом районе даунтауна, зданию суда. Вокруг него толпились активисты из противостоящих лагерей. Их разделяли специальные наряды полиции – в Нью-Йорке хорошо помнили, что случилось в Вашингтоне 6 января 2021 года. Перед входом в суд уже были раскинуты тенты и палатки почти всех СМИ Америки. Журналисты жаждали запечатлеть момент, которого ещё не знала история: впервые президента, пусть и бывшего, обвиняли в уголовном преступлении. Но хотя вся страна следила за этим событием в прямом эфире, видела она разное. Одни с удовлетворением отмечали начало судебной одиссеи дважды подвергнутого импичменту президента, которого ждёт целый букет обвинений. Другие видели на экране жертву заговора властей против защитника простых людей от далёкой от них столичной элиты.

Важно, что суд расклада не изменил. Страна расколота, как и раньше, и Трамп, несмотря ни на что, лидирует согласно опросам среди избирателей-республиканцев. Остановить его, решила Демократическая партия, может только Джо Байден. И это непростая задача, если учесть, что его рейтинг всего 42%, меньше, чем у 10 из 13 предыдущих президентов США.

Многие экономисты считают, что Америка несправедлива к Байдену. При нем создано 12 миллионов рабочих мест, безработица радикально понизилась, началось возрождение индустрии, приняты важнейшие законодательные решения о развитии инфраструктуры и борьбе с климатическими угрозами. Даже инфляция – главное оружие республиканцев в борьбе с демократами – начала падать. Однако для меня, как старого избирателя, голосовавшего уже за семерых президентов, главным достижением Байдена, благодаря которому он заслуживает право на второй срок, является помощь Украине.

На всех американских выборах внешняя политика обычно отходит на второй план. Но Джон Кеннеди после Карибского кризиса сказал: только сейчас я почувствовал, что отработал свою президентскую зарплату. Байден занял решительную позицию в противостоянии путинской агрессии. При нём расходы на военную и гуманитарную помощь Украине превысили 100 миллиардов долларов. 300 тысяч украинских беженцев нашли себе место в США. Но главное – Байден возглавил антипутинскую коалицию, как Рузвельт возглавил антигитлеровскую, и воодушевил союзников во всем мире на борьбу с чудовищным кремлевским режимом.

Продолжать эту мужественную политику Байдену, как говорят даже его преданные сторонники, может помешать только возраст. Самому старому в истории президенту уже 80, а к окончанию второго срока будет 86 (Трамп, правда, всего на 4 года моложе, но не о нём сейчас речь). Врачи говорят, что здоровье позволяет Байдену справляться с обязанностями, особенно если он не будет падать с велосипеда, как это не так давно c ним случилось. Но страна бесспорно озабочена кандидатом, который уже 15 лет назад мог выйти на пенсию.

Обсуждение этой проблемы вылилось в общенациональную дискуссию, даже не о Байдене, а о старости как таковой. Есть ли у неё преимущества перед молодостью? Что важнее – быстрота реакции или рассудительность и опыт? Где предел человеческой выносливости? Какой срок нам положен современной медициной? Правда ли, что 90 лет – это новые 60? Я давно заметил, что помимо насущной политики президентские выборы обычно поднимают философские темы. Вопрос о происхождении жизни в спорах о креационизме. Определение пола в полемике о гендерных проблемах. Когда человек становится собой – в вечной войне вокруг абортов. Кандидатура Байдена открывает новый раунд препирательств в связи с фундаментальными вопросами бытия.



Пока вердикт не вынесен, президент США доказывает готовность к работе. Например, дальней и рискованной поездкой в военный Киев.

Александр Генис – писатель и публицист, ведущий подкаста "Взгляд из Нью-Йорка"



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