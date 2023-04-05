Рутинная процедура. Как арестовывали Дональда Трампа

Во вторник в помещении нью-йоркского уголовного суда бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу были официально предъявлены обвинения. Президент обвиняется в фальсификации деловой отчетности. Трамп стал первым из бывших и действующих президентов США, обвиненным в уголовном преступлении.

Тревоги, испытываемые в последние дни нью-йоркскими властями после того, как Дональд Трамп публично призвал своих сторонников выйти на улицы с протестами против действий манхэттенского прокурора, предъявившего ему обвинения, не материализовались. Несколько сотен про и анти-трамповских демонстрантов, собравшихся на площади перед судом, старались перекричать друг друга, разделенные для безопасности полицейскими барьерами. Их заряда энергии, впрочем, хватило ненадолго. Новостные телевизионные каналы организовали прямую трансляцию прилета самолета бывшего президента в нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия. В небе над Нью-Йорком, кружили вертолеты телекомпаний, наблюдавшие за кортежем из шести автомобилей, в котором следовал из аэропорта Дональд Трамп. Им пришлось довольствоваться лишь несколькими кадрами бывшего президента, входящего и выходящего из здания суда в окружении агентов секретной службы. Трамп выглядел "озабоченным", пришли к единому мнению многочисленные телеведущие и репортеры.

Между тем, в стенах суда происходила почти рутинная в таких случаях процедура: обвиняемого формально арестовали, сняли отпечатки пальцев, после чего он был препровожден в зал суда, где на вопрос судьи признает ли он себя виновным Дональд Трамп ответил отрицательно. Первые судебные слушания продолжались около часа. По словам присутствующих, для бывшего президента в процедуре предъявления обвинения было сделано исключение: ему не надевали наручников и не делали полицейских фотографий, которые обычно прилагаются к делу.

После завершения процедуры Дональд Трамп вернулся в свою резиденцию во Флориде, где выступил перед телекамерами. Бывший президент заявил, что он стал объектом преследования со стороны прокурора Манхэттена Элвина Брэгга и судьи Хуана Мерчана, которые, по словам бывшего президента "ненавидят его". Дональд Трамп назвал дело против себя "масштабным вторжением в избирательный процесс". Элвин Брэгг, выступая после предъявления обвинений Трампу, заявил о том, что "каждый равен перед лицом закона, обладание деньгами и властью не может изменить этого".

В обвинительном заключении, обнародованном во вторник, содержатся 34 пункта, каждый из которых, как утверждает обвинение, отражает факт фальсификации документов, с помощью которых Дональд Трамп в 2016 году во время избирательной кампании пытался скрыть факт выплаты 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс, утверждавшей о том, что она состояла в интимной связи с Трампом десятилетием раньше. 130 тысяч долларов были платой за молчание с целью повлиять на настроения избирателей, что превращает фальсификацию деловых документов, по мнению манхэттенского окружного прокурора, в уголовное преступление.

Как отмечают комментаторы, перед прокурорами стоит непростая задача, поскольку никогда прежде в нью-йоркских судах не рассматривались дела, в рамках которых финансовые преступления увязывались бы с потенциальным нарушением федеральных избирательных законов.

– Насколько я понимаю, Манхэттенский окружной прокурор рассматривает выплату Сторми Дэниэлс как незаконные пожертвования в избирательную кампанию Дональда Трампа, а фальсификация документов, касающихся политических пожертвований является уголовным преступлением, - говорит в интервью Радио Свобода Дэвид Копел, сотрудник института Independence, в прошлом помощник прокурора штата Колорадо. – Сами по себе обвинения в нарушении деловой отчетности являются правонарушением, по нью-йоркским законам. На мой взгляд, доказать, что эти действия Трампа представляли нарушение избирательных законов будет очень трудно. В действительности, чуть больше десяти лет назад присяжные оправдали бывшего сенатора Джона Эдвардса, обвинённого в том, что деньги, которые он потратил на содержание своей тайной возлюбленной были незаконным предвыборным пожертвованием его сторонника. Это было очень похожее дело.

Где же в данном случае второе преступление? Таким вопросом задаются авторы редакционной статьи в газете Wall Street Journal. Фальсификация деловой документации является правонарушением, которое превращается в уголовное преступление если оно было совершено с целью совершения другого преступления. Американцы заслужили от господина Брэгга лучшее объяснение теории, из которой он исходит в своих обвинениях, пишет Wall Street Journal.

"Обвинения против Трампа сильные", отвечают авторы комментария в New York Times. Создание фальшивой документации с целью скрыть нарушения законов о финансировании избирательных кампаний нередко преследуется в нью-йоркских судах и, как правило, завершаются обвинительным вердиктом. Если будет доказано, что выплаты Сторми Дэниэлс были сделаны с целью помочь одержать Трампу победу на президентских выборах, то это будет явная попытка нарушить избирательные законы, пишут они.

Следующее заседание суда, на котором будет определен дальнейший ход дела, назначено на 4 декабря. Адвокаты Дональда Трампа выражают надежду, что им удастся убедить судью прекратить дело за отсутствием состава преступления. На этом заседании будет определена дата начала рассмотрения дела по существу. Это практически наверняка произойдет во время первичных президентских выборов 2024 года, что может укрепить поддержку кандидатуры Дональда Трампа в борьбе за номинацию в президенты от Республиканской партии. По словам Трампа, за четыре дня после одобрения большим жюри обвинительного заключения его предвыборный фонд получил 10 миллионов долларов пожертвований. В защиту Дональда Трампа от того, что они называют политическим преследованием кандидата в президенты, в последние дни выступили даже несколько его соперников в республиканской партии по борьбе за номинацию в президенты, включая губернатора Флорида Рона Десантиса, который совсем недавно начал резко критиковать Трампа в преддверии президентской кампании.

Имидж жертвы преследования или, по словам самого Дональда Трампа, "жертвы охоты на ведьм", может помочь ему во время первичной кампании, где обычно голосует наиболее активная часть электората. Согласно опросам, популярность Трампа среди республиканцев повышается. При этом судебное преследование и даже потенциальное признание виновным, как говорят юристы, формально не помешает Дональду Трампу вести предвыборную кампанию и даже, в случае победы на выборах, вступить в должность президента.